Смачніші, ніж у бабусі. Рецепт найніжніших булочок з варенням та горіхами

За бажанням готові булочки можна посипати цукровою пудрою.

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Смачні ароматні булочки, які буквально тануть у роті, у багатьох асоціюються з дитинством, бо наші бабусі часто балували онуків цим частуванням. Пропонуємо вам приготувати такі ж булочки за рецептом із блогу "Смачні рецепти на кожен день". У їхньому приготуванні немає нічого складного, а смак й аромат нікого з рідних не залишать байдужими.

Булочки з варенням із дріжджового тіста

Інгредієнти:

дріжджі свіжі – 25 г (якщо сухі, то 8 г);

цукор – 80 г;

молоко – 260 мл;

борошно — 480-500 г;

жовтки – 2 шт;

сіль — щіпка;

вершкове масло – 80 г;

густе варення;

яйце – для змащування;

горіхи.

Спосіб приготування:

Масло розтопити і відставити. Молоко нагріти, воно має бути теплим, але не гарячим. Додати в нього цукор, дріжджі (якщо сирі, то розкришити), перемішати вінчиком до розчинення, додати 200 г борошна і знову все перемішати до однорідності. Накрити плівкою, відставити у тепле місце на 20-30 хвилин.

Потім в опару додати жовтки, перемішати, поступово висипати решту борошна та сіль. Вимішати. Вилити тепле розтоплене масло і вмішувати його в тісто, поки воно цілком не вбереться. Тісто виходить липке, але борошна в жодному разі підсипати не потрібно. Щоб з ним легше було працювати, можна змастити руки олією.

Викласти тісто на робочу поверхню і місити до того моменту, поки воно не перестане липнути до рук. Миску злегка змастити олією, покласти туди тісто, накрити плівкою та рушником і залишити у теплому місці на 40-50 хвилин

Після закінчення цього часу тісто розділити на однакові шматочки, з кожного сформувати кульку. Готові кульки краще тримати під рушником, доки робляться наступні. Потім кожну кульку розкачати в овал, викласти варення і сформувати булочку.

Булочки викласти на лист, застелений пергаментом, накрити рушником і залишити їх підходити ще на 15-20 хвилин. Змастити кожну збитим з невеликою кількістю води яйцем, посипати подрібненими горішками і випікати в нагрітій до 180 градусів духовці до рум'яності і готовності приблизно 30-40 хвилин.

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