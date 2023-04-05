Невероятная красота. Рецепт пасхального печенья "Птичьи гнезда" (видео)
На пасхальном столе такое печенье смотрится, как произведение искусства.
Без кулича пасхальный стол представить себе просто невозможно. Однако есть немало интересных блюд, которые не только разнообразят праздничное меню, но и вызовут настоящий эстетический восторг. Одно из них – печенье "Птичьи гнезда", рецептом которого поделилась блогер Валерия Велигура. Такой десерт никого не оставит равнодушным и вкусом, и оформлением.
Пасхальное печенье "Птичьи гнезда"
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 200 гр;
- сахарная пудра – 100 гр;
- соль – щепотка;
- какао – 40 гр;
- разрыхлитель – 5 гр;
- сливочное масло – 70 гр;
- яйцо – 1 шт.
Для начинки:
- шоколадная паста – 100 гр;
- конфеты в виде яиц.
Способ приготовления:
В глубокой миске перемешать все сухие ингредиенты: муку, сахарную пудру, соль, какао и разрыхлитель. Добавить туда же холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и растереть все руками в крошку. Далее добавить яйцо и замесить мягкое эластичное тесто. Если оно будет суховатым, можно добавить немного воды. Из готового теста сформировать маленькие шарики, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 1-2 часа.
Спустя это время достать охлажденные шарики и с помощью чеснокодавки выдавить тесто на пергамент, как показано на видео. Сформировать гнезда и слегка прижать серединку. Одно "гнездо" выходит из 2-3 шариков.
Выпекать печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Затем достать и дать остыть.
Внутрь каждого "гнезда" положить шоколадную пасту и сверху украсить конфетами в виде яиц. Хранить такое печенье лучше в закрытом контейнере.
Ранее Фокус писал, как приготовить кулич из белого шоколада по рецепту Валерии.