Невероятная красота. Рецепт пасхального печенья "Птичьи гнезда" (видео)

На пасхальном столе такое печенье смотрится, как произведение искусства.

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Без кулича пасхальный стол представить себе просто невозможно. Однако есть немало интересных блюд, которые не только разнообразят праздничное меню, но и вызовут настоящий эстетический восторг. Одно из них – печенье "Птичьи гнезда", рецептом которого поделилась блогер Валерия Велигура. Такой десерт никого не оставит равнодушным и вкусом, и оформлением.

Пасхальное печенье "Птичьи гнезда"

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 200 гр;

сахарная пудра – 100 гр;

соль – щепотка;

какао – 40 гр;

разрыхлитель – 5 гр;

сливочное масло – 70 гр;

яйцо – 1 шт.

Для начинки:

шоколадная паста – 100 гр;

конфеты в виде яиц.

Способ приготовления:

В глубокой миске перемешать все сухие ингредиенты: муку, сахарную пудру, соль, какао и разрыхлитель. Добавить туда же холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и растереть все руками в крошку. Далее добавить яйцо и замесить мягкое эластичное тесто. Если оно будет суховатым, можно добавить немного воды. Из готового теста сформировать маленькие шарики, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 1-2 часа.

Спустя это время достать охлажденные шарики и с помощью чеснокодавки выдавить тесто на пергамент, как показано на видео. Сформировать гнезда и слегка прижать серединку. Одно "гнездо" выходит из 2-3 шариков.

Выпекать печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Затем достать и дать остыть.

Внутрь каждого "гнезда" положить шоколадную пасту и сверху украсить конфетами в виде яиц. Хранить такое печенье лучше в закрытом контейнере.

Ранее Фокус писал, как приготовить кулич из белого шоколада по рецепту Валерии.