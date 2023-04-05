Неймовірна краса. Рецепт великоднього печива "Пташині гнізда" (відео)

На великодньому столі таке печиво виглядає, як витвір мистецтва.

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Без паски великодній стіл уявити просто неможливо. Проте є чимало цікавих страв, які не лише урізноманітнять святкове меню, а й викличуть справжнє естетичне захоплення. Одна з них – печиво "Пташині гнізда", рецептом якого поділилася блогер Валерія Велігура. Такий десерт нікого не залишить байдужим смаком та оформленням.

Пасхальне печиво "Пташині гнізда"

Інгредієнти:

Для тесту:

борошно — 200 г;

цукрова пудра – 100 г;

сіль — дрібка;

какао — 40 г;

розпушувач – 5 г;

вершкове масло – 70 г;

яйце – 1 шт.

Для начинки:

шоколадна паста – 100 г;

цукерки у вигляді яєць.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці перемішати всі сухі інгредієнти: борошно, цукрову пудру, сіль, какао та розпушувач. Додати туди холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розтерти все руками в крихту. Далі додати яйце і замісити м'яке еластичне тісто. Якщо воно буде сухим, можна додати трохи води. З готового тіста сформувати маленькі кульки, накрити харчовою плівкою та прибрати у холодильник на 1-2 години.

Після цього дістати охолоджені кульки і за допомогою часникодавки видавити тісто на пергамент, як показано на відео. Сформувати гнізда та злегка притиснути серединку. Одне "гніздо" виходить із 2-3 кульок.

Випікати печиво у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Потім дістати і дати охолонути.

Всередину кожного гнізда покласти шоколадну пасту і зверху прикрасити цукерками у вигляді яєць. Зберігати таке печиво краще у закритому контейнері.

Раніше Фокус писав, як приготувати паску із білого шоколаду за рецептом Валерії.