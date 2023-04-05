Неймовірна краса. Рецепт великоднього печива "Пташині гнізда" (відео)
На великодньому столі таке печиво виглядає, як витвір мистецтва.
Без паски великодній стіл уявити просто неможливо. Проте є чимало цікавих страв, які не лише урізноманітнять святкове меню, а й викличуть справжнє естетичне захоплення. Одна з них – печиво "Пташині гнізда", рецептом якого поділилася блогер Валерія Велігура. Такий десерт нікого не залишить байдужим смаком та оформленням.
Пасхальне печиво "Пташині гнізда"
Інгредієнти:
Для тесту:
- борошно — 200 г;
- цукрова пудра – 100 г;
- сіль — дрібка;
- какао — 40 г;
- розпушувач – 5 г;
- вершкове масло – 70 г;
- яйце – 1 шт.
Для начинки:
- шоколадна паста – 100 г;
- цукерки у вигляді яєць.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці перемішати всі сухі інгредієнти: борошно, цукрову пудру, сіль, какао та розпушувач. Додати туди холодне вершкове масло, нарізане кубиками, і розтерти все руками в крихту. Далі додати яйце і замісити м'яке еластичне тісто. Якщо воно буде сухим, можна додати трохи води. З готового тіста сформувати маленькі кульки, накрити харчовою плівкою та прибрати у холодильник на 1-2 години.
Після цього дістати охолоджені кульки і за допомогою часникодавки видавити тісто на пергамент, як показано на відео. Сформувати гнізда та злегка притиснути серединку. Одне "гніздо" виходить із 2-3 кульок.
Випікати печиво у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Потім дістати і дати охолонути.
Всередину кожного гнізда покласти шоколадну пасту і зверху прикрасити цукерками у вигляді яєць. Зберігати таке печиво краще у закритому контейнері.
Раніше Фокус писав, як приготувати паску із білого шоколаду за рецептом Валерії.