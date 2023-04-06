Лучшая намазка для бутербродов: рецепт грибного сливочного масла

Такое масло может храниться в холодильнике до двух недель. Его используют не только для бутербродов, но используют и как добавку в картошку или кашу.

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Сливочное масло – один из самых распространенных продуктов для приготовления бутербродов и закусок. Как правило, у многих утро начинается с тостом с маслом и горячим чаем или кофе. Бутерброд с маслом обычно дополняют рыбой, колбасой или авокадо, а мы предлагаем приготовить сливочное масло с грибами. Это полноценная намазка, вкус которой не хуже, чем в ресторане. Готовится она легко и просто по рецепту Юрия Королева.

Грибное сливочное масло

Ингредиенты:

свежие шампиньоны – 300 гр;

чеснок – 1-2 зубчика;

укроп, петрушка – по вкусу;

лук жареный – по желанию;

масло сливочное – 150-200 гр;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Грибы хорошо помыть, обсушить на бумажном полотенце, порезать мелкими кубиками. Обжарить в небольшом количестве сливочного масла, посолить, поперчить, добавить лук и чеснок, приправы, зелень, все еще раз хорошо перемешать.

В глубокую миску положить масло, всыпать туда жаренные грибы, все хорошо перемешать. Вкуснейшее масло готово. Его можно разделить на порции и, замотав в пищевую пленку, сложить в морозилку. Такое масло можно добавлять в кашу или жареную картошку. Оно любое блюдо сделает сочным и ярким.

Ранее Фокус писал, как сделать вкусную намазку для бутербродов всего из трех ингредиентов.