Найкраща намазка для бутербродів: рецепт грибного вершкового масла

Таке масло може зберігатися в холодильнику до двох тижнів. Його використовують не тільки для бутербродів, але і як добавку до картоплі або каші.

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Вершкове масло — один із найпоширеніших продуктів для приготування бутербродів та закусок. Як правило, у багатьох ранок починається з тостом із маслом та гарячим чаєм чи кавою. Бутерброд із маслом зазвичай доповнюють рибою, ковбасою чи авокадо, а ми пропонуємо приготувати вершкове масло з грибами. Це повноцінна намазка, смак якої не гірший, ніж у ресторані. Готується вона легко та просто за рецептом Юрія Корольова.

Грибне вершкове масло

Інгредієнти:

свіжі печериці — 300 г;

часник — 1-2 зубчики;

кріп, петрушка — до смаку;

цибуля смажена — за бажанням;

масло вершкове — 150-200 г;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Гриби добре помити, обсушити на паперовому рушнику, порізати дрібними кубиками. Обсмажити в невеликій кількості вершкового масла, посолити, поперчити, додати цибулю і часник, приправи, зелень, все ще раз добре перемішати.

У глибоку миску покласти шматок масла, всипати туди смажені гриби, все добре перемішати. Найсмачніше масло готове. Його можна поділити на порції і, замотавши в харчову плівку, скласти в морозилку. Таке масло можна додавати в кашу або смажену картоплю. Воно будь-яку страву зробить соковитою та яскравою.

Раніше Фокус писав, як зробити смачну намазку для бутербродів лише з трьох інгредієнтів.