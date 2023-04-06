Сладкая нежность. Рецепт муссового торта "Три шоколада"

На приготовление этого торта придется потратить время, но результат превзойдет все ожидания.

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Шоколадный торт – любимое лакомство многих сладкоежек, а если в составе десерта не один шоколад, а целых три, – для любителей сладкого это настоящий бонус, как приготовить такой торт, рассказали в кулинарном блоге. Несмотря на немаленький список ингредиентов, торт готовится просто и получается невероятно вкусным и буквально тает во рту. Предлагаем вам рецепт этого угощения из сайт "Повар-пекарь-кондитер".

Торт "Три шоколада"

Ингредиенты:

Для шоколадного бисквита:

яйца – 2 шт;

сливочное масло – 50 гр;

сахарный песок – 15 гр;

мука пшеничная – 50 гр;

горький шоколад – 50 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

немного соли (на кончике чайной ложки)

сахарный песок (для белков) – 60 гр.

Для шоколадных муссов:

сливки (33%) – 500 мл;

черный, белый, молочный шоколад – по 100 гр. В идеале лучше купить специальный кондитерский шоколад.

сахарная пудра – 40 гр;

яйцо – 1 шт;

желатин – 21 гр;

молоко – 350 мл;

кукурузный крахмал – 20 гр.

Способ приготовления:

Первым делом необходимо приготовить шоколадный бисквит. Белки отделить от желтков. Далее взбить сливочное масло с сахаром, постепенно добавляя в массу растопленный на водяной бане или в микроволновке шоколад, соль. Туда же влить желтки, не прекращая мешать. В отдельной чистой посуде взбить белки вместе с сахаром до устойчивых пиков. Муку, предварительно просеянную, смешать с разрыхлителем и добавить в шоколадно-яичную массу, перемешав все составляющие лопаточкой.

Форму (лучше взять разъемную) смазать тонким слоем сливочного масла, вылить в нее тесто. Отправить все в духовку, разогретую предварительно до 160 градусов, на 30 минут. Готовность проверить зубочисткой. Если после протыкания коржа палочка сухая – бисквит готов. Готовый бисквит остудить, достать из формы и разрезать на два коржа по горизонтали.

Далее в 100 мл молока замочить желатин, оставить его на 30 минут набухать. Яйцо смешать с крахмалом, половиной сахарной пудры, щепоткой ванили, осторожно растереть полученную смесь.

Оставшееся молоко закипятить, аккуратно ввести в яичную смесь, постоянно размешивая. Полученный заварной крем нужно держать на небольшом огне, пока он не станет густым. После этого нужно добавить в смесь предварительно распущенный желатин, оставить ее остывать при комнатной температуре, время от времени помешивая.

Сливки взбить до появления мягких пиков, поставить в холодильник.

Следующий этап – приготовление шоколадного мусса. Шоколад растопить в микроволновке, включая ее на небольшие интервалы, периодически помешивая полученную массу, или на водяной бане. Она должна стать гладкой и однородной.

В глубокую тарелку вылить треть заварного крема, растопленный шоколад и треть взбитых сливок, все перемешать. Далее полученную массу необходимо аккуратно положить на корж, а после поместить его в морозильную камеру. Таким образом отдельно готовится мусс из черного, белого, молочного шоколада. Каждый новый слой мусса наносится только после того, как застынет предыдущий.

Готовый муссовый торт "Три шоколада" убрать в холодильник, хорошо остудить. Верх торта можно украсить глазурью, фруктами или другим декором по своему усмотрению.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейший торт "Карамельная девочка".