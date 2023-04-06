Солодка ніжність. Рецепт мусового торта "Три шоколади"

На приготування цього торта доведеться витратити час, але результат перевершить усі очікування.

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Шоколадний торт — улюблені ласощі багатьох любителів солодкого, а якщо у складі десерту не один шоколад, а аж три, — для гурманів це справжній бонус. Незважаючи на великий список інгредієнтів, торт готується просто і виходить неймовірно смачним і буквально тане в роті. Пропонуємо вам рецепт цього частування із сайту "Кухар-пекар-кондитер".

Торт "Три шоколади"

Інгредієнти:

Для шоколадного бісквіту:

яйця — 2 шт;

вершкове масло — 50 г;

цукровий пісок — 15 г;

борошно пшеничне — 50 г;

гіркий шоколад — 50 г;

розпушувач — 1 ч. л;

трохи солі (на кінчику чайної ложки);

цукровий пісок (для білків) — 60 г.

Для шоколадних мусів:

вершки (33%) — 500 мл;

чорний, білий, молочний шоколад — 100 г. В ідеалі краще придбати спеціальний кондитерський шоколад.

цукрова пудра — 40 г;

яйце — 1 шт;

желатин — 21 г;

молоко — 350 мл;

кукурудзяний крохмаль — 20 г.

Спосіб приготування:

Насамперед необхідно приготувати шоколадний бісквіт. Білки відокремити від жовтків. Далі збити вершкове масло з цукром, поступово додаючи в масу розтоплений на водяній бані або в мікрохвильовій печі шоколад, сіль. Туди ж влити жовтки, не припиняючи помішувати. В окремому чистому посуді збити білки разом із цукром до стійких піків. Борошно, попередньо просіяне, змішати з розпушувачем і додати в шоколадно-яєчну масу, перемішавши все лопаткою.

Форму (краще взяти роз'ємну) змастити тонким шаром вершкового масла, вилити в неї тісто. Відправити все в духовку, розігріту попередньо до 160 градусів, на 30 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою. Якщо після протикання коржа паличка суха — бісквіт готовий. Готовий бісквіт остудити, дістати з форми і розрізати на два коржі по горизонталі.

Далі в 100 мл молока замочити желатин, залишити на 30 хвилин набухати. Яйце змішати з крохмалем, половиною цукрової пудри, дрібкою ванілі, обережно розтерти отриману суміш.

Молоко, що залишилося, закип'ятити, акуратно ввести в яєчну суміш, постійно розмішуючи. Отриманий заварний крем потрібно тримати на невеликому вогні, доки він не стане густим. Після цього слід додати в суміш попередньо розпущений желатин, залишити її остигати за кімнатної температури, іноді помішуючи.

Вершки збити до м'яких піків, поставити в холодильник.

Наступний етап — приготування шоколадного мусу. Шоколад розтопити в мікрохвильовій печі, включаючи її на невеликі інтервали, періодично помішуючи отриману масу, або на водяній бані. Вона має стати гладкою та однорідною.

У глибоку тарілку вилити третину заварного крему, розтоплений шоколад і третину збитих вершків, все перемішати. Далі отриману масу необхідно акуратно покласти на корж, а потім помістити в морозильну камеру. Так окремо готується мус із чорного, білого, молочного шоколаду. Кожен новий шар мусу наноситься лише після того, як застигне попередній.

Готовий мусовий торт "Три шоколади" прибрати в холодильник, добре остудити. Верх торта можна прикрасити глазур'ю, фруктами або іншим декором на власний розсуд.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний торт "Карамельна дівчинка".