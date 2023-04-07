Такого вы еще не пробовали. Рецепт торта к кофе

Этот торт придумали в США и с той поры он стал популярен во всем мире.

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Торт к кофе — это пышный и ароматный торт, который, как считается, придумали в Германии, в Дрездене, еще в 1800-х. Однако популярность он получил, когда эмигранты привезли его в США.

К 1870 году торты к кофе, или кофейные торты, стали очень популярны в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Делавэре и превратились из домашнего лакомства в изысканный десерт. Фокус расскажет, как приготовить вкуснейший торт.

Торт к кофе

Ингредиенты:

Для теста:

2 стакана (250 г) муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1/2 чайной ложки соли;

3/4 стакана (170 г) сливочного масла;

1 стакан (200 г) сахара;

два яйца;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

3/4 стакана (180 мл) кислого молока.

Для крошки:

1/4 стакана (50 г) коричневого сахара;

1/4 стакана (50 г) сахара;

1/4 стакана (30 г) муки;

1/4 чайной ложки корицы;

1/4 чайной ложки мускатного ореха;

три столовые ложки (45 г) сливочного масла.

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом или расстелите бумагу для выпечки.

В небольшой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.

В большой миске взбейте масло и сахар до легкости и пышности. Смешайте с кислым молоком мучную смесь и масляную.

Для приготовления крошки смешайте все ингредиенты.

Разложите половину теста в форме и посыпьте половиной смеси для крошки. Повторите с оставшимся тестом и крошкой.

Выпекайте торт 30-40 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.

Выньте торт из духовки, слегка остудите и аккуратно выньте его из формы. Торт, приготовленный по этому рецепту, имеет нежную текстуру и аромат корицы и мускатного ореха.

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