Такого вы еще не пробовали. Рецепт торта к кофе
Этот торт придумали в США и с той поры он стал популярен во всем мире.
Торт к кофе — это пышный и ароматный торт, который, как считается, придумали в Германии, в Дрездене, еще в 1800-х. Однако популярность он получил, когда эмигранты привезли его в США.
К 1870 году торты к кофе, или кофейные торты, стали очень популярны в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Делавэре и превратились из домашнего лакомства в изысканный десерт. Фокус расскажет, как приготовить вкуснейший торт.
Торт к кофе
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 стакана (250 г) муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 1/2 чайной ложки соли;
- 3/4 стакана (170 г) сливочного масла;
- 1 стакан (200 г) сахара;
- два яйца;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 3/4 стакана (180 мл) кислого молока.
Для крошки:
- 1/4 стакана (50 г) коричневого сахара;
- 1/4 стакана (50 г) сахара;
- 1/4 стакана (30 г) муки;
- 1/4 чайной ложки корицы;
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
- три столовые ложки (45 г) сливочного масла.
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом или расстелите бумагу для выпечки.
В небольшой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
В большой миске взбейте масло и сахар до легкости и пышности. Смешайте с кислым молоком мучную смесь и масляную.
Для приготовления крошки смешайте все ингредиенты.
Разложите половину теста в форме и посыпьте половиной смеси для крошки. Повторите с оставшимся тестом и крошкой.
Выпекайте торт 30-40 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.
Выньте торт из духовки, слегка остудите и аккуратно выньте его из формы. Торт, приготовленный по этому рецепту, имеет нежную текстуру и аромат корицы и мускатного ореха.
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