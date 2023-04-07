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Такого ви ще не куштували. Рецепт торта до кави

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Фото: Getty | Торт до кави

Цей торт придумали в США і відтоді він став популярним у всьому світі.

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Торт до кави — це пишний і ароматний торт, який, як вважається, вигадали в Німеччині, в Дрездені, ще в 1800-х. Однак популярність він набув, коли емігранти привезли його до США.

До 1870 року торти до кави, або кавові торти, стали дуже популярні в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Делавері та перетворилися з домашніх ласощів на вишуканий десерт. Фокус розповість, як приготувати найсмачніший торт.

Торт до кави

Інгредієнти:

Для тесту:

  • 2 склянки (250 г) борошна;
  • 1 чайна ложка розпушувача;
  • 1/2 чайної ложки солі;
  • 3/4 склянки (170 г) вершкового масла|мастила|;
  • 1 склянка (200 г) цукру;
  • два яйця;
  • 1 чайна ложка ванільного екстракту;
  • 3/4 склянки (180 мл) кислого молока.

Для крихти:

  • 1/4 склянки (50 г) коричневого цукру;
  • 1/4 склянки (50 г) цукру;
  • 1/4 склянки (30 г) борошна;
  • 1/4 чайної ложки кориці;
  • 1/4 чайної ложки мускатного горіха;
  • три столові ложки (45 г) вершкового масла.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть форму випічки маслом або розстеліть папір для випічки.

У невеликій мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль.

У великій мисці збийте олію та цукор до легкості та пишності. Змішайте з кислим молоком борошняну суміш і масляну.

Для приготування крихти змішайте усі інгредієнти.

Розкладіть половину тіста у формі та посипте половиною суміші для крихти. Повторіть з тестом і крихтою, що залишилися.

Випікайте торт 30-40 хвилин або доти, доки зубочистка, вставлена в центр, не вийде чистою.

Вийміть торт із духовки, злегка остудіть і акуратно вийміть його з форми. Торт, приготовлений за цим рецептом, має ніжну текстуру та аромат кориці та мускатного горіха.

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