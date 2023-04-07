Оригинальное блюдо на праздничный стол. Рецепт салата с красной фасолью

Особую изюминку этому салату придает пармезан и бальзамический уксус.

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Из красной фасоли можно приготовить множество вкусных блюд. С фасолью готовят супы, популярное грузинское блюдо лобио и даже котлеты.

В фасоли много белка, а значит такой салат подойдет тем, кто не употребляет мяса. Фокус расскажет, как его приготовить. Он подойдет для обычного ужина и его можно приготовить на праздничный стол.

Салат с красной фасолью

Ингредиенты:

200 г консервированной красной фасоли;

100 г рукколы;

150 г помидоров черри;

50 г пармезана;

2 ст.л. оливкового масла;

1 ст.л. бальзамического уксуса;

соль и перец по вкусу.

Откиньте фасоль на дуршлаг и промойте под холодной водой. Оставьте стекать. Вы можете использовать и вареную фасоль. Но в таком случае ее нужно приготовить заранее: замочить в холодной воде на ночь и отварить в подсоленной воде.

Помойте рукколу и помидоры черри. Рукколу обсушите бумажными полотенцами, помидоры разрежьте пополам.

Натрите пармезан на терке или нарежьте тонкими ломтиками.

В маленькой миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Это будет заправка для салата.

В большой миске смешайте фасоль, рукколу и помидоры черри. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Выложите салат на большое блюдо или тарелки и посыпьте пармезаном.

Также с фасолью вы можете приготовить вкусный овощной суп.