Оригинальное блюдо на праздничный стол. Рецепт салата с красной фасолью
Особую изюминку этому салату придает пармезан и бальзамический уксус.
Из красной фасоли можно приготовить множество вкусных блюд. С фасолью готовят супы, популярное грузинское блюдо лобио и даже котлеты.
В фасоли много белка, а значит такой салат подойдет тем, кто не употребляет мяса. Фокус расскажет, как его приготовить. Он подойдет для обычного ужина и его можно приготовить на праздничный стол.
Салат с красной фасолью
Ингредиенты:
- 200 г консервированной красной фасоли;
- 100 г рукколы;
- 150 г помидоров черри;
- 50 г пармезана;
- 2 ст.л. оливкового масла;
- 1 ст.л. бальзамического уксуса;
- соль и перец по вкусу.
Откиньте фасоль на дуршлаг и промойте под холодной водой. Оставьте стекать. Вы можете использовать и вареную фасоль. Но в таком случае ее нужно приготовить заранее: замочить в холодной воде на ночь и отварить в подсоленной воде.
Помойте рукколу и помидоры черри. Рукколу обсушите бумажными полотенцами, помидоры разрежьте пополам.
Натрите пармезан на терке или нарежьте тонкими ломтиками.
В маленькой миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Это будет заправка для салата.
В большой миске смешайте фасоль, рукколу и помидоры черри. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
Выложите салат на большое блюдо или тарелки и посыпьте пармезаном.
Также с фасолью вы можете приготовить вкусный овощной суп.