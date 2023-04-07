Оригінальна страва на святковий стіл. Рецепт салату з червоною квасолею
Особливу особливість цьому салату надає пармезан і бальзамічний оцет.
З|із| червоної квасолі можна приготувати безліч смачних страв. З квасолею готують супи, популярну грузинську страву лобіо та навіть котлети.
У квасолі багато білка, а отже такий салат підійде тим, хто не вживає м'яса. Фокус розкаже, як його приготувати. Він підійде для звичайної вечері, і його можна приготувати на святковий стіл.
Салат із червоною квасолею
Інгредієнти:
- 200 г консервованої червоної квасолі;
- 100 г руколи;
- 150 г помідорів чері;
- 50 г пармезану;
- 2 ст. оливкової олії;
- 1 ст. бальзамічного оцту;
- сіль та перець до свого смаку.
Відкиньте квасолю на друшляк і промийте під холодною водою. Залишіть стікати. Ви можете використовувати та варену квасолю. Але в такому разі її потрібно приготувати заздалегідь: замочити у холодній воді на ніч і відварити у підсоленій воді.
Помийте руколу та помідори чері. Руколу обсушіть паперовими рушниками, помідори розріжте навпіл.
Натріть пармезан на тертці або наріжте тонкими скибочками.
У маленькій мисці змішайте оливкову олію, оцет бальзамічний, сіль і перець. Це буде заправка для салату.
У великій мисці змішайте квасолю, руколу та помідори чері. Полийте заправкою та акуратно перемішайте.
Викладіть салат на велику страву чи тарілки та посипте пармезаном.
Також з квасолею можна приготувати смачний овочевий суп.