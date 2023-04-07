Оригінальна страва на святковий стіл. Рецепт салату з червоною квасолею

Особливу особливість цьому салату надає пармезан і бальзамічний оцет.

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З|із| червоної квасолі можна приготувати безліч смачних страв. З квасолею готують супи, популярну грузинську страву лобіо та навіть котлети.

У квасолі багато білка, а отже такий салат підійде тим, хто не вживає м'яса. Фокус розкаже, як його приготувати. Він підійде для звичайної вечері, і його можна приготувати на святковий стіл.

Салат із червоною квасолею

Інгредієнти:

200 г консервованої червоної квасолі;

100 г руколи;

150 г помідорів чері;

50 г пармезану;

2 ст. оливкової олії;

1 ст. бальзамічного оцту;

сіль та перець до свого смаку.

Відкиньте квасолю на друшляк і промийте під холодною водою. Залишіть стікати. Ви можете використовувати та варену квасолю. Але в такому разі її потрібно приготувати заздалегідь: замочити у холодній воді на ніч і відварити у підсоленій воді.

Помийте руколу та помідори чері. Руколу обсушіть паперовими рушниками, помідори розріжте навпіл.

Натріть пармезан на тертці або наріжте тонкими скибочками.

У маленькій мисці змішайте оливкову олію, оцет бальзамічний, сіль і перець. Це буде заправка для салату.

У великій мисці змішайте квасолю, руколу та помідори чері. Полийте заправкою та акуратно перемішайте.

Викладіть салат на велику страву чи тарілки та посипте пармезаном.

Також з квасолею можна приготувати смачний овочевий суп.