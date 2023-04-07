Баноффи: рецепт изумительного пирога с бананами и ирисом без выпечки
Название десерта происходит о слов "банан" и "тоффи" (ирис).
Баноффи – английский пирог, приготовленный из бананов, сливок, карамели и вареного сгущенного молока. Основа для баноффи готовится из измельченного песочного печенья с добавлением сливочного масла, а некоторые варианты рецепта включают в себя шоколад или кофе. Для украинских сладкоежек это довольно малознакомый десерт, поэтому предлагаем заполнить этот пробел с помощью рецепта от кулинарного блога Дании.
Баноффи
Ингредиенты:
Для основы:
- песочное печенье – 170 гр;
- сахар – 1 ст. л;
- сливочное масло – 70 гр.
Для тоффи (ирис):
- сливочное масло – 70 гр;
- сахар – 70 гр;
- сгущенное молоко – 350 гр.
Для крема:
- сливки (33%) – 200 мл;
- сахарная пудра или сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Печенье измельчить в крошку и высыпать в глубокую миску. Добавить сахар, растопленное сливочное масло и все хорошо перемешать. Готовую крошку выложить в форму, дно которой выстелено пергаментом, и хорошо утрамбовать по всему дну, сделав невысокие бортики. Отправить в холодильник на 15-20 минут, чтобы масло хорошо застыло.
В посуду с толстым дном положить сливочное масло, добавить сахар и сгущенное молоко и уварить до светло-коричневого цвета на протяжении 5-7 минут. Слегка остудить.
Сливки взбить с сахаром до загустения.
Тоффи выложить на основу из печенья, разровнять. Затем – слой бананов, порезанных кружочками. Вынуть пирог из формы, переложить на блюдо, сверху на бананы нанести крем и, по желанию, посыпать какао.
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