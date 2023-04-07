Баноффи: рецепт изумительного пирога с бананами и ирисом без выпечки

Название десерта происходит о слов "банан" и "тоффи" (ирис).

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Баноффи – английский пирог, приготовленный из бананов, сливок, карамели и вареного сгущенного молока. Основа для баноффи готовится из измельченного песочного печенья с добавлением сливочного масла, а некоторые варианты рецепта включают в себя шоколад или кофе. Для украинских сладкоежек это довольно малознакомый десерт, поэтому предлагаем заполнить этот пробел с помощью рецепта от кулинарного блога Дании.

Баноффи

Ингредиенты:

Для основы:

песочное печенье – 170 гр;

сахар – 1 ст. л;

сливочное масло – 70 гр.

Для тоффи (ирис):

сливочное масло – 70 гр;

сахар – 70 гр;

сгущенное молоко – 350 гр.

Для крема:

сливки (33%) – 200 мл;

сахарная пудра или сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Печенье измельчить в крошку и высыпать в глубокую миску. Добавить сахар, растопленное сливочное масло и все хорошо перемешать. Готовую крошку выложить в форму, дно которой выстелено пергаментом, и хорошо утрамбовать по всему дну, сделав невысокие бортики. Отправить в холодильник на 15-20 минут, чтобы масло хорошо застыло.

В посуду с толстым дном положить сливочное масло, добавить сахар и сгущенное молоко и уварить до светло-коричневого цвета на протяжении 5-7 минут. Слегка остудить.

Сливки взбить с сахаром до загустения.

Тоффи выложить на основу из печенья, разровнять. Затем – слой бананов, порезанных кружочками. Вынуть пирог из формы, переложить на блюдо, сверху на бананы нанести крем и, по желанию, посыпать какао.

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