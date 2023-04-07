Банофі: рецепт дивовижного пирога з бананами та ірисом без випічки

Назва десерту походить про слова "банан" і "тоффі" (ірис).

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Банофі — англійський пиріг, приготовлений з бананів, вершків, карамелі та вареного згущеного молока. Основа для банофі готується з подрібненого пісочного печива з додаванням вершкового масла, а деякі варіанти рецепта містять шоколад або каву. Для українських ласунів це досить малознайомий десерт, тому пропонуємо заповнити цю прогалину за допомогою рецепта від кулінарної блогерки Данії.

Банофі

Інгредієнти:

Для основи:

пісочне печиво — 170 г;

цукор — 1 ст. л;

вершкове масло — 70 г.

Для тоффі (ірис):

вершкове масло — 70 г;

цукор — 70 г;

згущене молоко — 350 г.

Для крему:

вершки (33%) — 200 мл;

цукрова пудра чи цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити на крихту і висипати в глибоку миску. Додати цукор, розтоплене вершкове масло і все добре перемішати. Готову крихту викласти у форму, дно якої вистелене пергаментом, і добре утрамбувати по всьому дну, зробивши невисокі борти. Відправити в холодильник на 15-20 хвилин, щоб масло добре застигло.

У посуд з товстим дном покласти вершкове масло, додати цукор і згущене молоко і уварити до світло-коричневого кольору протягом 5-7 хвилин. Злегка остудити.

Вершки збити з цукром до загусання.

Тоффі викласти на основу з печива, розрівняти. Потім — шар бананів, порізаних кружальцями. Вийняти пиріг із форми, перекласти на блюдо, зверху на банани нанести крем і, за бажанням, посипати какао.

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