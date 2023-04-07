Банофі: рецепт дивовижного пирога з бананами та ірисом без випічки
Назва десерту походить про слова "банан" і "тоффі" (ірис).
Банофі — англійський пиріг, приготовлений з бананів, вершків, карамелі та вареного згущеного молока. Основа для банофі готується з подрібненого пісочного печива з додаванням вершкового масла, а деякі варіанти рецепта містять шоколад або каву. Для українських ласунів це досить малознайомий десерт, тому пропонуємо заповнити цю прогалину за допомогою рецепта від кулінарної блогерки Данії.
Банофі
Інгредієнти:
Для основи:
- пісочне печиво — 170 г;
- цукор — 1 ст. л;
- вершкове масло — 70 г.
Для тоффі (ірис):
- вершкове масло — 70 г;
- цукор — 70 г;
- згущене молоко — 350 г.
Для крему:
- вершки (33%) — 200 мл;
- цукрова пудра чи цукор — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Печиво подрібнити на крихту і висипати в глибоку миску. Додати цукор, розтоплене вершкове масло і все добре перемішати. Готову крихту викласти у форму, дно якої вистелене пергаментом, і добре утрамбувати по всьому дну, зробивши невисокі борти. Відправити в холодильник на 15-20 хвилин, щоб масло добре застигло.
У посуд з товстим дном покласти вершкове масло, додати цукор і згущене молоко і уварити до світло-коричневого кольору протягом 5-7 хвилин. Злегка остудити.
Вершки збити з цукром до загусання.
Тоффі викласти на основу з печива, розрівняти. Потім — шар бананів, порізаних кружальцями. Вийняти пиріг із форми, перекласти на блюдо, зверху на банани нанести крем і, за бажанням, посипати какао.
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