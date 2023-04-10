Готовимся к Пасхе. Невероятный рецепт творожного кулича "Три шоколадки"

Такой кулич получается очень вкусным и буквально тает во рту.

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Пасха не за горами, и для тех, кто еще не определился с рецептом кулича на праздничный стол, предлагаем обратить внимание на очень вкусный и необычный заварной кулич "Три шоколадки" по рецепту от кулинарного блогера Юлии Симончук. В его приготовлении нет ничего сложного, а готовый продукт получается очень вкусный и необычный.

Заварной творожный кулич "Три шоколадки"

Ингредиенты:

сыр кисломолочный (жирный) – 500 гр;

сливки жирные (или жирная сметана) – 200 мл;

масло – 100 гр;

яйца – 3 шт;

сахар – 150 г;

ванильный сахар – 1 п;

шоколад белый – 50 гр;

шоколад молочный – 50 г;

шоколад черный — 50 гр.

Способ приготовления:

Сыр перетереть через сито и перемешать с мягким маслом. Для удобства можно перебить блендером. Смешать яйца с сахаром, ванильным сахаром, сливками и добавить в творожную массу. Перемешать или еще перебить блендером до однородности.

Поставить на средний огонь и заварить, постоянно помешивая, до первых пузырьков на массе. Разделить массу на три части и в каждую добавить шоколад. Его заранее надо растопить по отдельности.

Форму для кулича перевернуть верхом вниз, поставив на миску, застелить мокрой марлей в два слоя и поочередно выложить всю массу: первую массу с белым шоколадом, далее – с молочным и черным. Масса получается немного редковатой, но это не страшно, лишняя жидкость уйдет. Верх закрыть остатками марли, поставить сверху пресс и поместить в холодильник на сутки. В процессе застывания жидкость нужно сливать, и кулич вынимать из формы, когда жидкость полностью уйдет.

Перевернуть кулич на поднос, снять форму и аккуратно марлю. Украсить по желанию.

Ранее Фокус писал, как приготовить торт "Три шоколада".