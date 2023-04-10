Готуємося до Великодня. Неймовірний рецепт сирної паски "Три шоколадки"

Така паска виходить дуже смачною і буквально тане в роті.

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Великдень не за горами, і для тих, хто ще не визначився з рецептом паски на святковий стіл, пропонуємо звернути увагу на дуже смачну та незвичайну заварну паску "Три шоколадки" за рецептом від кулінарної блогерки Юлії Симончук. У її приготуванні немає нічого складного, а готовий продукт виходить дуже смачним та незвичайним.

Заварна сирна паска "Три шоколадки"

Інгредієнти:

сир кисломолочний (жирний) – 500 г;

вершки жирні (або жирна сметана) – 200 мл;

масло – 100 г;

яйця – 3 шт;

цукор – 150 г;

ванільний цукор – 1 уп;

шоколад білий – 50 г;

шоколад молочний – 50 г;

шоколад чорний — 50 г.

Спосіб приготування:

Сир перетерти через сито і перемішати з м'яким маслом. Для зручності можна перебити блендером. Змішати яйця з цукром, ванільним цукром, вершками і додати сирну масу. Перемішати чи ще перебити блендером до однорідності.

Поставити на середній вогонь і заварити, помішуючи, до перших бульбашок на масі. Розділити масу на три частини та в кожну додати шоколад. Його заздалегідь треба розтопити окремо.

Форму для паски перевернути з ніг на голову, поставивши на миску, застелити мокрою марлею у два шари і по черзі викласти всю масу: першу масу з білим шоколадом, далі — з молочним та чорним. Маса виходить трохи рідкою, але це не страшно, зайва рідина піде. Верх закрити рештою марлі, поставити зверху прес та помістити в холодильник на добу. У процесі застигання рідину потрібно зливати, і паску виймати з форми, коли рідина повністю піде.

Перевернути паску на тацю, зняти форму та акуратно марлю. Прикрасити за бажанням.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Три шоколади".