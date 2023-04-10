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Еда

Пасха 2023. Готовим вкуснейший кулич без замеса

куличи
Фото: Kristin Azizian/Instagram

Куличи по этому рецепту получаются воздушные, пористые, нежные и очень вкусные!

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Продолжая тему интересных рецептов куличей на Пасху, предлагаем приготовить куличи, которые получатся даже у начинающих хозяек, поскольку не требуют замеса. Своим проверенным способом приготовления такой выпечки поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян.

Пасхальный кулич без замеса

  • Ингредиенты:
  • яйца – 2 шт;
  • сахар – 150 гр;
  • сливочное масло – 100 гр;
  • сметана – 100 гр;
  • теплое молоко – 150 гр;
  • дрожжи – 11 гр;
  • мука просеянная – 400 гр;
  • ванилин;
  • соль – 1/2 ч.л;
  • цукаты или изюм ~ 100-150 гр (заранее залить горячей водой или коньяком);
  • глазурь (можно взять либо магазинную, либо приготовить, взбив 1 белок, 200 гр сахарной пудры, щепотку соли и чайную ложку лимонного сока).

Способ приготовления:

Для теста яйца смешать с сахаром, взбить. Далее добавить остальные ингредиенты, хорошо смешать и просеять муку по частям. Закрыть пленкой и поставить в теплое место на 2,5 часа. В разбродившее тесто добавить цукаты, перемешать и наполнить формы на половину. Оставить на расстойку на час.

Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут (в зависимости от духовки). Готовность проверять зубочисткой: если при протыкании выпечки она сухая, кулич готов.

Готовые куличи покрыть глазурью, украсить присыпкой. Куличи по этому рецепту получаются воздушные, пористые, нежные и очень вкусные!

Ранее Фокус писал, как приготовить сырный кулич "Три шоколадки".