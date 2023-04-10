Великдень 2023. Готуємо найсмачнішу паску без замішування

Паски за цим рецептом виходять повітряні, пористі, ніжні та дуже смачні!

Related video

Продовжуючи тему цікавих рецептів паски на Великдень, пропонуємо приготувати паски, які вийдуть навіть у господинь-початківців, оскільки не вимагають замісу. Своїм перевіреним способом виготовлення такої випічки поділилася кулінарний блогер Крістіна Азізян.

Паска без замісу

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

вершкове масло — 100 г;

сметана — 100 г;

тепле молоко — 150 г;

дріжджі — 11 г;

борошно просіяне — 400 г;

ванілін;

сіль — 1/2 ч. л;

цукати або родзинки ~ 100-150 г (заздалегідь залити гарячою водою або коньяком);

глазур (можна взяти або магазинну, або приготувати, збивши 1 білок, 200 гр цукрової пудри, щіпку солі та чайну ложку лимонного соку).

Спосіб приготування:

Для тіста яйця змішати із цукром, збити. Далі додати інші інгредієнти, добре змішати і просіяти борошно частинами. Закрити плівкою та поставити в тепле місце на 2,5 години. У тісто, що розбродилося, додати цукати, перемішати і наповнити форми до половини. Залишити на вистоювання на годину.

Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин (залежно від духовки). Готовність перевіряти зубочисткою: якщо при протиканні випічки вона суха, паска готова.

Готові паски покрити глазур'ю, прикрасити присипкою. Паски за цим рецептом виходять повітряні, пористі, ніжні та дуже смачні!

Раніше Фокус писав, як приготувати сирну паску "Три шоколадки".