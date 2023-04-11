Праздничное блюдо из простых ингредиентов. Рецепт салата "Ревнивец"
Салат с мясом курицы, кукурузой и сухариками точно украсит ваш праздничный стол.
Салат "Ревнивец" — это праздничный, яркий и вкусный салат, который готовится из сочных овощей, отварной курицы, сыра и хрустящих сухариков. Салат заправляется майонезом и соевым соусом, что придает ему особый аромат и пикантность. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат "Ревнивец"
Ингредиенты:
- куриное филе — 180 г;
- кунжут — 1 ч. л.;
- пекинская капуста — 80 г;
- один огурец;
- один болгарский перец;
- одна небольшая луковица;
- кукуруза консервированная — 2 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Для сухариков:
- три ломтика белого хлеба;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло, соль, прованские травы.
Для сырных шариков:
- рассольный сыр (фета) — 60 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- базилик (сушеный) — 0,5 ч. л.;
- укроп (свежий) — 10 г;
Для заправки:
- майонез, соевый соус, чеснок.
Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте тонкой соломкой. Посыпьте кунжутом и перемешайте. Также филе можно запечь под закрытой крышкой на сковороде, или в духовке.
Кусочки батона нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с измельченным чесноком, прованскими травами и солью. Обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Остудите.
Сыр нарежьте мелкими кубиками или разомните вилкой. Смешайте с измельченным чесноком, базиликом и укропом. Сформуйте из массы небольшие шарики и уберите в холодильник.
Пекинскую капусту тонко нашинкуйте и положите в большую миску. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте к капусте.
Лук почистите и мелко нарежьте. Если он острый, залейте его горячей водой на пару минут или замаринуйте в лимонном соке с добавлением сахара. Добавьте лук к остальным овощам.
В маленькой мисочке смешайте майонез, соевый соус и измельченный чеснок. Это будет ваша заправка для салата.
В большой салатнице выложите слой овощей, сверху положите курицу и полейте заправкой. Повторите еще раз, если нужно. Украсьте салат сырными шариками, сухариками и дольками мандарина (если захотите). Поставьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы салат пропитался.
Ваш салат "Ревнивец" готов. Подавайте его к праздничному столу или просто на ужин и наслаждайтесь его вкусом и ароматом.
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