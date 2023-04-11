Праздничное блюдо из простых ингредиентов. Рецепт салата "Ревнивец"

Салат с мясом курицы, кукурузой и сухариками точно украсит ваш праздничный стол.

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Салат "Ревнивец" — это праздничный, яркий и вкусный салат, который готовится из сочных овощей, отварной курицы, сыра и хрустящих сухариков. Салат заправляется майонезом и соевым соусом, что придает ему особый аромат и пикантность. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат "Ревнивец"

Ингредиенты:

куриное филе — 180 г;

кунжут — 1 ч. л.;

пекинская капуста — 80 г;

один огурец;

один болгарский перец;

одна небольшая луковица;

кукуруза консервированная — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Для сухариков:

три ломтика белого хлеба;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло, соль, прованские травы.

Для сырных шариков:

рассольный сыр (фета) — 60 г;

чеснок — 1 зубчик;

базилик (сушеный) — 0,5 ч. л.;

укроп (свежий) — 10 г;

Для заправки:

майонез, соевый соус, чеснок.

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте тонкой соломкой. Посыпьте кунжутом и перемешайте. Также филе можно запечь под закрытой крышкой на сковороде, или в духовке.

Кусочки батона нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с измельченным чесноком, прованскими травами и солью. Обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Остудите.

Сыр нарежьте мелкими кубиками или разомните вилкой. Смешайте с измельченным чесноком, базиликом и укропом. Сформуйте из массы небольшие шарики и уберите в холодильник.

Пекинскую капусту тонко нашинкуйте и положите в большую миску. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте к капусте.

Лук почистите и мелко нарежьте. Если он острый, залейте его горячей водой на пару минут или замаринуйте в лимонном соке с добавлением сахара. Добавьте лук к остальным овощам.

В маленькой мисочке смешайте майонез, соевый соус и измельченный чеснок. Это будет ваша заправка для салата.

В большой салатнице выложите слой овощей, сверху положите курицу и полейте заправкой. Повторите еще раз, если нужно. Украсьте салат сырными шариками, сухариками и дольками мандарина (если захотите). Поставьте в холодильник на 1-2 часа, чтобы салат пропитался.

Ваш салат "Ревнивец" готов. Подавайте его к праздничному столу или просто на ужин и наслаждайтесь его вкусом и ароматом.

Также вы можете приготовить вкуснейший салат "Цезарь" с лососем и оригинальной заправкой.