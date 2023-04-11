Святкова страва з простих інгредієнтів. Рецепт салату "Ревнивець"

Салат з м'ясом курки, кукурудзою та сухариками точно прикрасить ваш святковий стіл.

Related video

Салат "Ревнивець" — це святковий, яскравий і смачний салат, який готується із соковитих овочів, відвареної курки, сиру та хрустких сухариків. Салат заправляється майонезом та соєвим соусом, що надає йому особливого аромату і пікантності. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат "Ревнивець"

Інгредієнти:

куряче філе — 180 г;

кунжут — 1 ч. л.;

пекінська капуста — 80 г;

один огірок;

один болгарський перець;

одна невелика цибулина;

кукурудза консервована — 2 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.

Для сухариків:

три скибочки білого хліба;

часник — 1 зубчик;

олія, сіль, прованські трави.

Для сирних кульок:

розсільний сир (фета) — 60 г;

часник — 1 зубчик;

базилік (сушений) — 0,5 ч. л.;

кріп (свіжий) — 10 г;

Для заправки:

майонез, соєвий соус, часник.

Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності, остудіть і наріжте тонкою соломкою. Посипте кунжутом і перемішайте. Також філе можна запекти під закритою кришкою на сковороді або в духовці.

Шматочки батона наріжте дрібними кубиками. Змішайте з подрібненим часником, прованськими травами та сіллю. Обсмажте на олії до золотистої скоринки. Остудіть.

Наріжте сир дрібними кубиками або розімніть вилкою. Змішайте з подрібненим часником, базиліком та кропом. Сформуйте з маси невеликі кульки та приберіть у холодильник.

Пекінську капусту тонко нашаткуйте і покладіть у велику миску. Болгарський перець очистить від насіння та наріжте тонкою соломкою. Додати до капусти.

Цибулю почистьте і дрібно наріжте. Якщо він гострий, залийте гарячою водою на пару хвилин або замаринуйте в лимонному соку з додаванням цукру. Додайте цибулю до інших овочів.

У маленькій мисочці змішайте майонез, соєвий соус та подрібнений часник. Це буде ваша заправка для салату.

У великій салатниці викладіть шар овочів, зверху покладіть курку та полийте заправкою. Повторіть знову, якщо потрібно. Прикрасьте салат сирними кульками, сухариками та мандарином (якщо захочете). Поставте в холодильник на 1-2 години, щоб салат просочився.

Ваш салат "Ревнивець" готовий. Подавайте його до святкового столу або просто на вечерю та насолоджуйтесь його смаком та ароматом.

Також ви можете приготувати смачний салат "Цезар" з лососем та оригінальною заправкою.