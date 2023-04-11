Святкова страва з простих інгредієнтів. Рецепт салату "Ревнивець"
Салат з м'ясом курки, кукурудзою та сухариками точно прикрасить ваш святковий стіл.
Салат "Ревнивець" — це святковий, яскравий і смачний салат, який готується із соковитих овочів, відвареної курки, сиру та хрустких сухариків. Салат заправляється майонезом та соєвим соусом, що надає йому особливого аромату і пікантності. Фокус розкаже, як його приготувати.
Салат "Ревнивець"
Інгредієнти:
- куряче філе — 180 г;
- кунжут — 1 ч. л.;
- пекінська капуста — 80 г;
- один огірок;
- один болгарський перець;
- одна невелика цибулина;
- кукурудза консервована — 2 ст. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.
Для сухариків:
- три скибочки білого хліба;
- часник — 1 зубчик;
- олія, сіль, прованські трави.
Для сирних кульок:
- розсільний сир (фета) — 60 г;
- часник — 1 зубчик;
- базилік (сушений) — 0,5 ч. л.;
- кріп (свіжий) — 10 г;
Для заправки:
- майонез, соєвий соус, часник.
Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності, остудіть і наріжте тонкою соломкою. Посипте кунжутом і перемішайте. Також філе можна запекти під закритою кришкою на сковороді або в духовці.
Шматочки батона наріжте дрібними кубиками. Змішайте з подрібненим часником, прованськими травами та сіллю. Обсмажте на олії до золотистої скоринки. Остудіть.
Наріжте сир дрібними кубиками або розімніть вилкою. Змішайте з подрібненим часником, базиліком та кропом. Сформуйте з маси невеликі кульки та приберіть у холодильник.
Пекінську капусту тонко нашаткуйте і покладіть у велику миску. Болгарський перець очистить від насіння та наріжте тонкою соломкою. Додати до капусти.
Цибулю почистьте і дрібно наріжте. Якщо він гострий, залийте гарячою водою на пару хвилин або замаринуйте в лимонному соку з додаванням цукру. Додайте цибулю до інших овочів.
У маленькій мисочці змішайте майонез, соєвий соус та подрібнений часник. Це буде ваша заправка для салату.
У великій салатниці викладіть шар овочів, зверху покладіть курку та полийте заправкою. Повторіть знову, якщо потрібно. Прикрасьте салат сирними кульками, сухариками та мандарином (якщо захочете). Поставте в холодильник на 1-2 години, щоб салат просочився.
Ваш салат "Ревнивець" готовий. Подавайте його до святкового столу або просто на вечерю та насолоджуйтесь його смаком та ароматом.
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