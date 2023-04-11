С мясом и грецкими орехами. Рецепт праздничного салата "Принц"
Для этого рецепта лучше всего взять говядину, но можно также курицу, или индейку.
Салат "Принц" готовится из отварного мяса, грецких орехов и маринованных огурчиков. Это вкусный и пикантный салат, который украсит любой праздничный стол.
Он очень прост в приготовлении. Для него лучше всего использовать говядину, но можете заменить ее курицей, или индейкой. Мясо птицы можно отварить, а можно запечь на сковороде, или в духовке. Фокус расскажет, как приготовить салат "Принц".
Салат "Принц"
Ингредиенты:
- отварное мясо — 500 г;
- яйца — 4 шт;
- маринованные огурцы — 5 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- орехи грецкие — 100 г;
- майонез, соль.
Мясо отварите и нарежьте соломкой. Выложите первый слой мяса на большую тарелку или в салатницу и смажьте майонезом.
Огурцы нарежьте мелкими кубиками или соломкой. Чеснок очистите и измельчите. Смешайте огурцы с чесноком и выложите на мясо. Снова смажьте майонезом.
Яйца отварите вкрутую, очистите от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками, или натрите на крупной терке. Выложите третьим слоем на огурцы и еще раз смажьте майонезом.
Грецкие орехи порубите ножом или измельчите в блендере. Посыпать ими салат сверху.
Поставьте салат в холодильник на час, чтобы он пропитался и охладился.
Также вы можете приготовить еще один оригинальный салат с мясом и грецкими орехами – салат "Тбилиси". Это простой и пикантный салат точно придется вам по вкусу и подойдет для праздничного стола.