С мясом и грецкими орехами. Рецепт праздничного салата "Принц"

Для этого рецепта лучше всего взять говядину, но можно также курицу, или индейку.

Related video

Салат "Принц" готовится из отварного мяса, грецких орехов и маринованных огурчиков. Это вкусный и пикантный салат, который украсит любой праздничный стол.

Он очень прост в приготовлении. Для него лучше всего использовать говядину, но можете заменить ее курицей, или индейкой. Мясо птицы можно отварить, а можно запечь на сковороде, или в духовке. Фокус расскажет, как приготовить салат "Принц".

Салат "Принц"

Ингредиенты:

отварное мясо — 500 г;

яйца — 4 шт;

маринованные огурцы — 5 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

орехи грецкие — 100 г;

майонез, соль.

Мясо отварите и нарежьте соломкой. Выложите первый слой мяса на большую тарелку или в салатницу и смажьте майонезом.

Огурцы нарежьте мелкими кубиками или соломкой. Чеснок очистите и измельчите. Смешайте огурцы с чесноком и выложите на мясо. Снова смажьте майонезом.

Яйца отварите вкрутую, очистите от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками, или натрите на крупной терке. Выложите третьим слоем на огурцы и еще раз смажьте майонезом.

Грецкие орехи порубите ножом или измельчите в блендере. Посыпать ими салат сверху.

Поставьте салат в холодильник на час, чтобы он пропитался и охладился.

Также вы можете приготовить еще один оригинальный салат с мясом и грецкими орехами – салат "Тбилиси". Это простой и пикантный салат точно придется вам по вкусу и подойдет для праздничного стола.