З м'ясом та волоськими горіхами. Рецепт святкового салату "Принц"

Для цього рецепту найкраще взяти яловичину, але можна також курку, або індичку.

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Салат "Принц" готується з відвареного м'яса, волоських горіхів та маринованих огірків. Це смачний та пікантний салат, який прикрасить будь-який святковий стіл.

Він дуже простий у приготуванні. Для нього найкраще використовувати яловичину, але можете замінити її куркою, або індичкою. М'ясо птиці можна відварити, а можна запекти на сковороді або в духовці. Фокус розповість, як приготувати салат "Принц".

Салат "Принц"

Інгредієнти:

відварене м'ясо — 500 г;

яйця — 4 шт.;

мариновані огірки — 5 шт.;

часник — 3 зубчики;

горіхи волоські — 100 г;

майонез, сіль.

М'ясо відваріть і наріжте соломкою. Викладіть перший шар м'яса на велику тарілку або салатницю і змастіть майонезом.

Огірки наріжте дрібними кубиками чи соломкою. Часник очистить та подрібніть. Змішайте огірки з часником і викладіть на м'ясо. Знову змастіть майонезом.

Яйця відваріть круто, очистить від шкаралупи та наріжте дрібними кубиками, або натріть на тертці. Викладіть третім шаром на огірки та ще раз змастіть майонезом.

Волоські горіхи порубайте ножем або подрібніть у блендері. Посипати ними салат зверху.

Поставте салат у холодильник на годину, щоб він просочився та охолонув.

Також ви можете приготувати ще один оригінальний салат із м'ясом та волоськими горіхами – салат "Тбілісі". Це простий і пікантний салат точно сподобається вам і підійде для святкового столу.