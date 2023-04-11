Классика украинской кухни. Рецепт кручеников с сыром и грибами

При подаче крученики поливают соусом, в котором они тушились.

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Если до сих пор не определились, чем бы еще вкусным и новым порадовать своих родных и близких, рекомендуем приготовить крученики. Крученики или завиванцы – это украинское блюдо из мяса или рыбы, и овощей. В тоненькие кусочки отбитого мяса заворачивается начинка из грибов, отваренных круп, капусты, лука или сыра; мясо скручивается в трубочку и скрепляется с помощью нити или деревянной шпажки. Они хороши как для повседневного меню, так и в качестве угощения на праздничный стол. Своим рецептов кручеников поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Крученики

Ингредиенты:

мясо (куриное филе или свинина) – 1 кг;

сливки или сметана (жирные) – 200 мл;

грибы – 300 гр;

лук – 2 шт;

морковь – 1 шт;

сыр твердый – 50-70 гр;

чеснок – 1-2 зубчика;

соль и перец – по вкусу;

растительное или сливочное масло для жарки;

вода – 150-200 мл;

зелень – по желанию.

Способ приготовления:

Мясо помыть, высушить на бумажном полотенце, порезать на куски, отбить молоточком под пленкой, посолить, поперчить и дать промариноваться 20 минут.

Пока мясо маринуется, необходимо приготовить начинку. На растительном или сливочном масле обжарить мелко порезанный лук с морковью, натертой на терке, и порезанными грибами, посолить, поперчить и добавить натертый сыр. Все перемешать.

Выложить начинку на отбитое мясо, завернуть рулетиком, скрепить зубочисткой. Обжарить на растительном или сливочном масле со всех сторон крученики до золотистости. Убрать со сковородки, снять зубочистки. В масло на сковороде добавить порезанный чеснок, добавить немного воды, чтобы жидкость охладилась. Остальную воду смешать со сливками и долить в сковородку. Вернуть сюда все крученики и тушить под крышкой до готовности, в процессе перевернуть. Снять с огня и добавить зелень по желанию. Подавать с любым гарниром. При подаче крученики обязательно полить соусом, в котором они тушились.

Ранее Фокус писал, как приготовить мясо в сырно-сливочном соусе.