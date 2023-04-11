Класика української кухні. Рецепт кручеників із сиром та грибами

При подачі крученики поливають соусом, у якому вони тушкувалися.

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Якщо досі не визначилися, чим би ще смачним і новим порадувати своїх рідних та близьких, рекомендуємо приготувати крученики. Крученики чи завиванці — це українська страва з м'яса чи риби й овочів. У тоненькі шматочки відбитого м'яса загортається начинка з грибів, відварених круп, капусти, цибулі чи сиру; м'ясо скручується в рулетик і скріплюється за допомогою нитки або дерев'яної шпажки. Вони чудові як для повсякденного меню, так і в ролі частування для святкового столу. Своїм рецептам кручеників поділилася кулінарниа блогерка Юлія Симончук.

Крученики

Інгредієнти:

м'ясо (куряче філе чи свинина) — 1 кг;

вершки чи сметана (жирні) — 200 мл;

гриби — 300 г;

цибуля — 2 шт;

морква — 1 шт;

сир твердий — 50-70 г;

часник — 1-2 зубчики;

сіль і перець — до смаку;

рослинна олія або вершкове масло для смаження;

вода — 150-200 мл;

зелень — за бажання.

Спосіб приготування:

М'ясо помити, висушити на паперовому рушнику, нарізати на шматки, відбити молоточком під плівкою, посолити, поперчити й дати промаринуватися 20 хвилин.

Поки м'ясо маринується, потрібно приготувати начинку. На рослинній олії або на вершковому маслі обсмажити дрібно порізану цибулю з морквою, натертою на тертці, та порізаними грибами, посолити, поперчити, додати натертий сир. Все перемішати.

Викласти начинку на відбите м'ясо, загорнути рулетиком, скріпити зубочисткою. Обсмажити на олії (чи на маслі) з усіх боків крученики до золотистості. Прибрати зі сковорідки, зняти зубочистки. У масло на сковороді додати порізаний часник, трохи води, щоб рідина охолодилася. Решту змішати з вершками й долити в сковорідку. Повернути сюди всі крученики й тушкувати під кришкою до готовності, у процесі перевернути. Зняти з вогню та додати зелень за бажанням. Подавати з будь-яким гарніром. При подачі крученики обов'язково полити соусом, в якому вони тушкувалися.

Раніше Фокус писав, як приготувати м'ясо у сирно-вершковому соусі.