Буженина по-польски: простой рецепт нежнейшего мясного пасхального блюда

У наших соседей и надежных друзей поляков буженина готовится простым способом, но с добавлением интересных ингредиентов.

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Буженина по-польски — это одно из традиционных блюд польской кухни, которое готовится из свинины без кости. Мясо маринуется в специях и сливочном сыре, а затем запекается в духовке до румяной корочки. Буженина по-польски получается очень нежной, сочной и ароматной. Это блюдо можно подавать с овощами, картофелем, рисом или хлебом. Фокус расскажет вам самый лучший способ приготовления буженины.

Рецепт буженины по-польски

Ингредиенты:

1 кг свинины без кости (лопатка или окорок)

200 г сливочного сыра

2 ст. л. майонеза

2 ч. л. майорана

1 ч. л. сладкой паприки

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. черного перца

4 зубчика чеснока

растительное масло для смазывания противня

фольга или рукав для запекания

Перед началом приготовления промойте мясо и обсушите его бумажными полотенцами. Нарежьте мясо на порционные куски толщиной около 2 см.

Теперь приготовьте маринад. В небольшой миске смешайте сливочный сыр, майонез, майоран, паприку, соль и перец. Натрите этой смесью мясо со всех сторон и оставьте мариноваться в холодильнике на 2-3 часа или даже на ночь.

После того как мясо замаринуется очистите и нарежьте чеснок тонкими ломтиками. Сделайте небольшие надрезы в мясе и вставьте в них чеснок.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте противень растительным маслом и выложите на него мясо в один слой. Заверните противень в фольгу или наденьте на него рукав для запекания и завяжите концы. Запекайте буженину в духовке около часа или до готовности мяса.

Перед подачей на стол раскройте фольгу или рукав и дайте буженине подрумяниться еще 10-15 минут. Нарежьте буженину на тонкие ломтики и подавайте горячей или холодной.

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