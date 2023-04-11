Буженина по-польськи: простий рецепт найніжнішої м'ясної пасхальної страви
У наших сусідів та надійних друзів поляків буженина готується простим способом, але з додаванням цікавих інгредієнтів.
Буженина по-польськи – це одна з традиційних страв польської кухні, яка готується зі свинини без кістки. М'ясо маринується у спеціях та вершковому сирі, а потім запікається у духовці до рум'яної скоринки. Буженина по-польськи виходить дуже ніжною, соковитою та ароматною. Цю страву можна подавати з овочами, картоплею, рисом чи хлібом. Фокус розповість вам найкращий спосіб приготування буженини.
Рецепт буженини по-польськи
Інгредієнти:
- 1 кг свинини без кістки (лопатка або окіст)
- 200 г вершкового сиру
- 2 ст. л. майонезу
- 2 ч. л. майорану
- 1 ч. л. солодкої паприки
- 1 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. чорного перцю
- 4 зубчики часнику
- рослинна олія для змащування деки
- фольга або рукав для запікання
Перед початком приготування промийте м'ясо та обсушіть його паперовими рушниками. Наріжте м'ясо на порційні шматки завтовшки близько 2 см.
Тепер приготуйте маринад. У невеликій мисці змішайте вершковий сир, майонез, майоран, паприку, сіль та перець. Натріть цією сумішшю м'ясо з усіх боків і залиште маринуватися в холодильнику на 2-3 години або навіть на ніч.
Після того, як м'ясо замаринується, очистить і наріжте часник тонкими скибочками. Зробіть невеликі надрізи у м'ясі та вставте в них часник.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть лист олією і викладіть на нього м'ясо в один шар. Загорніть лист у фольгу або надягніть на нього рукав для запікання і зав'яжіть кінці. Запікайте буженину в духовці близько години або до готовності м'яса.
Перед подачею на стіл розкрийте фольгу або рукав і дайте буженині підрум'янитися ще 10-15 хвилин. Наріжте буженину на тонкі скибочки та подавайте гарячою чи холодною.
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