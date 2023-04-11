Буженина по-польськи: простий рецепт найніжнішої м'ясної пасхальної страви

У наших сусідів та надійних друзів поляків буженина готується простим способом, але з додаванням цікавих інгредієнтів.

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Буженина по-польськи – це одна з традиційних страв польської кухні, яка готується зі свинини без кістки. М'ясо маринується у спеціях та вершковому сирі, а потім запікається у духовці до рум'яної скоринки. Буженина по-польськи виходить дуже ніжною, соковитою та ароматною. Цю страву можна подавати з овочами, картоплею, рисом чи хлібом. Фокус розповість вам найкращий спосіб приготування буженини.

Рецепт буженини по-польськи

Інгредієнти:

1 кг свинини без кістки (лопатка або окіст)

200 г вершкового сиру

2 ст. л. майонезу

2 ч. л. майорану

1 ч. л. солодкої паприки

1 ч. л. солі

0,5 ч. л. чорного перцю

4 зубчики часнику

рослинна олія для змащування деки

фольга або рукав для запікання

Перед початком приготування промийте м'ясо та обсушіть його паперовими рушниками. Наріжте м'ясо на порційні шматки завтовшки близько 2 см.

Тепер приготуйте маринад. У невеликій мисці змішайте вершковий сир, майонез, майоран, паприку, сіль та перець. Натріть цією сумішшю м'ясо з усіх боків і залиште маринуватися в холодильнику на 2-3 години або навіть на ніч.

Після того, як м'ясо замаринується, очистить і наріжте часник тонкими скибочками. Зробіть невеликі надрізи у м'ясі та вставте в них часник.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть лист олією і викладіть на нього м'ясо в один шар. Загорніть лист у фольгу або надягніть на нього рукав для запікання і зав'яжіть кінці. Запікайте буженину в духовці близько години або до готовності м'яса.

Перед подачею на стіл розкрийте фольгу або рукав і дайте буженині підрум'янитися ще 10-15 хвилин. Наріжте буженину на тонкі скибочки та подавайте гарячою чи холодною.

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