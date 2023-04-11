Пасха 2023. Рецепт вкусного пасхального кулича с цукатами

Кулич — это традиционная пасхальная выпечка из сдобного дрожжевого теста с разными добавками.

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Близится праздник Пасхи, а значит, пора подбирать рецепты на стол. Главным блюдом на столе будет пасхальный кулич. Куличи выпекают в специальных формах или банках и украшают глазурью, посыпкой или цветами. Кулич символизирует воскресение Христа и радость праздника.

История кулича уходит в глубокую древность. Считается, что первые куличи появились в Византии, где они назывались артосами – священным хлебом. Обычно куличи пекут с изюмом, но сейчас в тесто можно добавлять какие угодно начинки, так что Фокус предлагает испечь пасхальный кулич с цукатами.

Пасхальный кулич с цукатами

Ингредиенты:

мука — 1 кг;

молоко — 350 мл;

масло сливочное — 300 г;

шесть яиц;

дрожжи (свежие) — 40 г или дрожжи сухие — 1 пакетик;

сахар — 300-400 г;

ванильный сахар — 1 пакетик (10 г);

соль — 1 ч. л.;

цукаты — 150 г;

изюм — 150 г;

коньяк — 2 ст. л.

Для глазури:

белок яичный — 1-2 шт.;

сахарная пудра — 180-250 г;

сок лимонный — 1 ст. ложка.

Растворите в теплом молоке половину сахара. Затем добавьте дрожжи — раскрошенные свежие или сухие. Хорошо перемешайте до полного растворения. Оставьте в теплом месте на 15-20 минут.

Просейте муку. Половину муки добавьте к дрожжам и хорошо перемешайте. Накройте миску с опарой полотенцем и поставьте в теплое место на 40-60 минут.

Пока подходит опара, отделите белки от желтков. Белок для глазури отложите отдельно. Белки поместите в холодильник и хорошо охладите. Желтки посолите, добавьте оставшийся сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.

Когда опара увеличилась в два раза, налейте в миску коньяк, добавьте взбитые с сахаром желтки. Взбейте миксером белки в крепкую пену. Частями добавляйте в миску, тщательно перемешивая.

Растопите сливочное масло, добавьте теплое масло в миску. Перемешайте.

Добавляйте частями просеянную муку, все время перемешивая ложкой, а затем рукой. Замесите мягкое тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час.

В горячей воде промойте изюм. Нарежьте и промойте цукаты. Поднявшееся тесто обомните, добавьте изюм и цукаты и еще раз хорошо вымесите.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Наполните формы для пасх на треть, поставьте формы с тестом в теплое место на 30 минут. Затем отправьте в духовку. Выпекайте куличи около 40-50 минут. Спустя минут 20 проверьте, не сильно ли румянится корочка, если нужно, накройте их фольгой.

Сделайте глазурь: взбейте охлажденный яичный белок вместе с сахарной пудрой и лимонным соком до образования густой, устойчивой пены. Готовые куличи смажьте глазурью и украсьте по своему вкусу.

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