Великдень 2023. Рецепт смачної паски з цукатами

Паска — це традиційна великодня випічка із здобного дріжджового тіста з різними добавками.

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Наближається свято Великодня, а значить, настав час підбирати рецепти на стіл. Головною стравою на столі буде паска. Паски випікають у спеціальних формах або банках і прикрашають глазур'ю, посипанням або квітами. Паска символізує воскресіння Христа та радість свята.

Історія паски йде в глибоку давнину. Вважається, що перші паски з'явилися у Візантії, де вони називалися артосами – священним хлібом. Зазвичай паски печуть із родзинками, але зараз у тісто можна додавати які завгодно начинки, так що Фокус пропонує спекти паску з цукатами.

Паска з цукатами

Інгредієнти:

борошно — 1 кг;

молоко — 350 мл;

масло вершкове — 300 г;

шість яєць;

дріжджі (свіжі) – 40 г або дріжджі сухі – 1 пакетик;

цукор — 300-400 г;

ванільний цукор — 1 пакетик (10 г);

сіль — 1 ч. л.;

цукати — 150 г;

родзинки — 150 г;

коньяк — 2 ст. л.

Для глазурі:

яєчний білок — 1-2 шт.;

цукрова пудра — 180-250 г;

сік лимонний — 1 ст. ложки.

Розчиніть у теплому молоці половину цукру. Потім додайте дріжджі – розкришені свіжі чи сухі. Добре перемішайте до розчинення. Залишіть у теплому місці на 15-20 хвилин.

Просійте борошно. Додайте половину борошна до дріжджів і добре перемішайте. Накрийте миску з опарою рушником та поставте в тепле місце на 40-60 хвилин.

Поки підходить опара, відокремте білки від жовтків. Білок для глазурі відкладіть окремо. Білки помістіть у холодильник і добре охолодіть. Жовтки посоліть, додайте цукор, що залишився і ванільний цукор. Добре перемішайте.

Коли опара збільшилася вдвічі, налийте в миску коньяк, додайте збиті з цукром жовтки. Збийте міксером білки у міцну піну. Додайте частинами в миску, ретельно перемішуючи.

Розтопіть вершкове масло, додайте тепле масло в миску. Перемішайте.

Додайте частинами просіяне борошно, весь час перемішуючи ложкою, а потім рукою. Замісіть м'яке тісто. Накрийте рушником та поставте в тепле місце на 1 годину.

У гарячій воді промийте родзинки. Наріжте та промийте цукати. Тісто, що піднялося, обімніть, додайте родзинки та цукати й ще раз добре вимісіть.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Наповніть форми для пасок на третину, поставте форми з тістом у тепле місце на 30 хвилин. Потім відправте в духовку. Випікайте паски близько 40-50 хвилин. Через 20 хвилин перевірте, чи не сильно рум'яниться скоринка, якщо потрібно, накрийте їх фольгою.

Зробіть глазур: збийте охолоджений яєчний білок разом із цукровою пудрою та лимонним соком до утворення густої, стійкої піни. Готові паски змастіть глазур'ю і прикрасьте на свій смак.

Також ви можете приготувати смачну сирну паску – ще одну популярну страву на великодньому столі.