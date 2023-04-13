Без вреда для фигуры. Рецепт диетической пасхи без сахара

Рецепт диетической пасхи без сахара предполагает замену этого ингредиента на более полезную альтернативу.

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Готовая диетическая пасха без сахара должна получиться нежной и ароматной благодаря использованию меда, специй и цедры лимона. Она не содержит сахара, что делает ее более здоровой для тех, кто следит за своим питанием.

Ингредиенты:

500 г обезжиренного творога

150 г меда и натурального агавового сиропа (можно взять стевию)

100 г масла

4 яйца

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/2 чайной ложки корицы

1/2 чайной ложки кардамона

1/2 чайной ложки соли

100 г изюма

50 г нарезанных миндальных орехов

50 г нарезанных кешью

Цедра 1 лимона

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов С. Покройте дно формы для выпекания пасхи бумагой для выпечки.

Взбейте в отдельной посуде белки до состояния пышной пены.

К желткам добавьте творог, мед, масло, ванильный экстракт, корицу, кардамон и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Затем добавьте взбитые белки.

Добавьте изюм, миндаль и кешью, тщательно перемешайте.

Выложите смесь в приготовленную форму для выпекания. Равномерно распределите смесь по форме.

Выпекайте пасху в течение 45-50 минут, пока она не станет золотистой и не приобретет устойчивую форму.

Перед извлечением из духовки проверьте готовность пасхи с помощью деревянной шпажки: вставьте ее в центр выпечки, если она окажется сухой – пасха готова.

Оставьте пасху остыть в форме в течение 10 минут, затем перенесите ее на решетку для полного охлаждения. Охлаждайте пасху до комнатной температуры перед подачей на стол.

Этот рецепт диетической пасхи без сахара можно изменять, добавив или убрав сухофрукты, орехи и сезонные фрукты, не содержащие большого количества сахара.

Также Фокус писал, что должно быть в пасхальной корзине.