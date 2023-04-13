Без шкоди для фігури. Рецепт дієтичної пасхи без цукру

Рецепт дієтичної пасхи без цукру передбачає заміну цього інгредієнта більш корисною альтернативою.

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Готова дієтична паска без цукру повинна вийти ніжною та ароматною завдяки використанню меду, спецій та цедри лимона. Вона не містить цукру, що робить її здоровішою для тих, хто стежить за своїм харчуванням.

Інгредієнти:

500 г знежиреного сиру

150 г меду та натурального агавового сиропу (можна взяти стевію)

100 г масло

4 яйця

1 чайна ложка ванільного екстракту

1/2 чайної ложки кориці

1/2 чайної ложки кардамону

1/2 чайної ложки солі

100 г ізюму

50 г нарізаних мигдальних горіхів

50 г нарізаних кешью

Цедра 1 лимона

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів С. Покрийте дно форми для випікання паски випіканням.

Збийте в окремому посуді білки до пишної піни.

До жовтків додайте сир, мед, масло, ванільний екстракт, корицю, кардамон та сіль. Ретельно перемішайте усі інгредієнти до однорідної маси. Потім додайте|добавляйте| збиті білки.

Додати родзинки, мигдаль і кешью, ретельно перемішайте.

Викладіть суміш у приготовлену форму для випікання. Поступово розподіліть суміш формою.

Випікайте паску протягом 45-50 хвилин, поки вона не стане золотистою і не набуде стійкої форми.

Перед вилученням з духовки перевірте готовність пасхи за допомогою дерев'яної шпажки: вставте її в центр пасхи, якщо вона виявиться сухою – пасха готова.

Залишіть пасху охолонути у формі протягом 10 хвилин, потім перенесіть її на решітку для повного охолодження. Перед подачею на стіл охолоджуйте пасху до кімнатної температури.

Цей рецепт дієтичної пасхи без цукру можна змінювати, додавши або прибравши сухофрукти, горіхи та сезонні фрукти, що не містять великої кількості цукру.

Також Фокус писав, що має бути у великодньому кошику.