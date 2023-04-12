Вкусно и пикантно. Рецепт праздничного салата "Стрелы Амура" с креветками и гранатом

Это оригинальное, вкусное и очень красивое блюдо

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Салат "Стрелы Амура" — настоящее украшение праздничного стола. Он выглядит очень красиво и аппетитно, а все ингредиенты создают нежный и сладковатый вкус.

Комбинация пекинской капусты, креветок, крабовых палочек, ананаса и граната создает гармоничный и изысканный букет ароматов. Этот салат порадует ваших гостей и семью своей оригинальностью и легкостью. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат "Стрелы Амура" с креветками и гранатом

Ингредиенты:

пекинская капуста — 300 г;

креветки — 200 г;

крабовые палочки — 100 г;

гранат — 1 шт.;

ананас консервированный — 150 г;

майонез — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Отварите креветки в подсоленной воде до готовности, это займет около 5 минут. Очистите их от панцирей и внутренностей. Оставьте немного креветок для украшения салата, а остальные нарежьте на две части.

Нарежьте крабовые палочки на небольшие кусочки. Отцедите ананас от сиропа и нарежьте его кубиками.

Порвите пекинскую капусту руками на небольшие порции. Выложите их на большое блюдо, слегка придавив руками, чтобы сформировать основу для салата.

Выложите на капусту половину креветок, половину крабовых палочек и половину ананаса. Посолите и поперчите по вкусу. Повторите слои еще раз.

Разделите гранат на зерна и аккуратно очистите их от белых перегородок. Украсьте салат зернами граната по всей поверхности.

Полейте салат майонезом или любым другим соусом по вашему выбору. Украсьте салат целыми креветками, выложив их в виде сердца или любой другой фигуры.

Поставьте салат в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался. Подавайте салат холодным или комнатной температуры.

Также вы можете приготовить к этому салату паштет из рыбы с апельсиновым желе. Изысканный вкус вас удивит.