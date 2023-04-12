Смачно та пікантно. Рецепт святкового салату "Стріли Амура" з креветками та гранатом

Це оригінальна, смачна і дуже гарна страва

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Салат "Стріли Амура" — справжня прикраса святкового столу. Він виглядає дуже красиво та апетитно, а всі інгредієнти створюють ніжний та солодкуватий смак.

Комбінація пекінської капусти, креветок, крабових паличок, ананасу та гранату створює гармонійний та вишуканий букет ароматів. Цей салат порадує ваших гостей та сім'ю своєю оригінальністю та легкістю. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат "Стріли Амура" з креветками та гранатом

Інгредієнти:

пекінська капуста — 300 г;

креветки — 200 г;

крабові палички — 100 г;

гранат — 1 шт.;

ананас консервований — 150 г;

майонез — 2 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку.

Відваріть креветки у підсоленій воді до готовності, це триватиме близько 5 хвилин. Очистить їх від панцирів та нутрощів. Залишіть трохи креветок для прикраси салату, а решту наріжте на дві частини.

Наріжте крабові палички на маленькі шматочки. Відцідіть ананас від сиропу і наріжте кубиками.

Порвіть пекінську капусту руками на невеликі порції. Викладіть їх на велику страву, злегка притиснувши руками, щоб сформувати основу салату.

Викладіть на капусту половину креветок, половину крабових паличок та половину ананаса. Посоліть і поперчіть до смаку. Повторіть шари ще раз.

Розділіть гранат на зерна та обережно очистить їх від білих перегородок. Прикрасьте салат зернами гранату на всій поверхні.

Полийте салат майонезом або будь-яким іншим соусом на ваш вибір. Прикрасьте салат цілими креветками, виклавши їх у вигляді серця чи будь-якої іншої фігури.

Поставте салат у холодильник на кілька годин, щоб він просочився. Подавайте салат холодним, або кімнатної температури.

Також ви можете приготувати до цього салату паштет із риби з апельсиновим желе. Вишуканий смак вас здивує.