Нежнейшая нежность. Рецепт торта "Дамские пальчики"

Перед подачей торту нужно дать настояться в холодильнике.

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Поскольку соцсети и блоги сейчас заполонили рецепты куличек и крафинов, предлагаем отвлечься от пасхальной тематики ненадолго и испечь очень нежный и вкусный торт "Дамские пальчики" по рецепту кулинарного блогера Юрия Королева. Результат порадует ароматом и нежной текстурой, а сладкоежки будут от него без ума.

Торт "Дамские пальчики"

Ингредиенты:

яйца – 6 шт;

вода – 188 мл;

молоко – 188 мл;

сливочное масло – 150 гр;

соль – 0,8 ч. л;

пшеничная мука – 225 гр.

Для крема:

сметана 20-25% густая – 900 гр;

Сахар – 225 гр.

Способ приготовления.

Сначала готовим заварное тесто. В кастрюльке с толстым дном растопить масло в молоке и подсоленной воде. Важно не доводить до кипения. После просеять муку и замешать тесто до однородности, дать остыть ему 10-15 минут, после чего добавить яйца. Важно не закидывать все сразу, а добавлять по одному ингредиенту, постоянно замешивая до единой консистенции. Через обычный пакет или кондитерский рукав выдавить тесто в форме "пальчиков" и выпекать в духовке 20-23 минут при 190 градусах.

Далее делаем крем. Сметану смешать с сахаром, можно добавить немного ванили. Должна быть однородная масса: если сахар не весь растаял, то нужно подождать пять минут и потом еще раз перемешать. Крем готов.

Далее "пальчики" обмакнуть в креме и уложить в форму. Если крем остался, то влить его в общую массу, разровнять, накрыть пленкой и поставить в холодильник для пропитки. Нужно, чтобы крем схватился. Перед подачей можно украсить шоколадным рисунком или глазурью.

Ранее Фокус писал, как приготовить нежный крем из трех шоколадок.