Найніжніша ніжність. Рецепт торта "Дамські пальчики"

Перед подачею торта потрібно дати йому настоятися в холодильнику.

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Оскільки соцмережі та блоги зараз заполонили рецепти пасок та крафінів, пропонуємо відволіктися від великодньої тематики ненадовго і спекти дуже ніжний та смачний торт "Дамські пальчики" за рецептом кулінарного блогера Юрія Корольова. Результат порадує ароматом і ніжною текстурою, а ласуни будуть від нього у захваті.

Торт "Дамські пальчики"

Інгредієнти:

яйця – 6 шт;

вода – 188 мл;

молоко – 188 мл;

вершкове масло – 150 г;

сіль – 0,8 ч. л;

пшеничне борошно – 225 г.

Для крему:

сметана 20-25% густа – 900 г;

цукор – 225 гр.

Спосіб приготування.

Спочатку готуємо заварне тісто. У каструльці з товстим дном розтопити масло в молоці та підсоленій воді. Важливо не доводити до кипіння. Після просіяти борошно і замішати тісто до однорідності, дати охолонути йому 10-15 хвилин, після чого додати яйця. Важливо не закидати все одразу, а додавати по одному інгредієнту, постійно замішуючи до єдиної консистенції. Через звичайний пакет або кондитерський рукав видавити тісто у формі пальчиків і випікати в духовці 20-23 хвилин при 190 градусах.

Далі робимо крем. Сметану змішати з цукром, можна додати трохи ванілі. Повинна бути однорідна маса: якщо цукор не весь розтанув, потрібно почекати п'ять хвилин і потім ще раз перемішати. Крем готовий.

Далі "пальчики" вмочити у кремі та вкласти у форму. Якщо крем залишився, то влити його в загальну масу, розрівняти, накрити плівкою та поставити в холодильник для просочення. Потрібно, щоб крем схопився. Перед подачею можна прикрасити шоколадним малюнком або глазур'ю.

Раніше Фокус писав, як приготувати ніжний крем із трьох шоколадок.