На праздничный стол. Рецепт салата с тунцом и медовой заправкой

Это очень вкусный салат, пикантность которому придает оригинальная заправка.

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Салат с тунцом и картофелем дополняется соусом из меда, горчицы и лимона. Он подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. А ведь скоро Пасха, так что салат украсит ваше меню.

Салат легко и быстро готовится, а его заправка придает ему особый аромат и пикантность. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат с тунцом и медовой заправкой

Ингредиенты:

180 г консервированного тунца;

салатные листья;

две картофелины;

один помидор;

одно яйцо;

половина лимона;

1 столовая ложка зернистой горчицы;

1,5 чайной ложки меда;

3 столовые ложки оливкового масла;

соль, перец по вкусу.

Отварите картофель в мундире, а яйцо вкрутую. Нарежьте картофель кубиками, а яйцо ломтиками.

Откройте банку с тунцом и слейте жидкость. Разомните рыбу вилкой на крупные кусочки.

Помойте помидор и нарежьте его дольками. Помойте салатные листья и порвите их руками на небольшие кусочки.

Для приготовления заправки смешайте в небольшой миске оливковое масло, мед, горчицу и сок половины лимона. Посолите и поперчите по вкусу. Мед лучше брать жидкий.

В большой салатнице или на большой тарелке выложите слоями салатные листья, картофель, тунец, помидор и яйцо. Полейте все заправкой сверху и аккуратно перемешайте.

Салат готов! Подавайте его сразу или дайте ему настояться в холодильнике перед подачей.

Также вы можете приготовить вкусный салат "Принц" с мясом и грецкими орехами.