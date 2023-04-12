На праздничный стол. Рецепт салата с тунцом и медовой заправкой
Это очень вкусный салат, пикантность которому придает оригинальная заправка.
Салат с тунцом и картофелем дополняется соусом из меда, горчицы и лимона. Он подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. А ведь скоро Пасха, так что салат украсит ваше меню.
Салат легко и быстро готовится, а его заправка придает ему особый аромат и пикантность. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат с тунцом и медовой заправкой
Ингредиенты:
- 180 г консервированного тунца;
- салатные листья;
- две картофелины;
- один помидор;
- одно яйцо;
- половина лимона;
- 1 столовая ложка зернистой горчицы;
- 1,5 чайной ложки меда;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- соль, перец по вкусу.
Отварите картофель в мундире, а яйцо вкрутую. Нарежьте картофель кубиками, а яйцо ломтиками.
Откройте банку с тунцом и слейте жидкость. Разомните рыбу вилкой на крупные кусочки.
Помойте помидор и нарежьте его дольками. Помойте салатные листья и порвите их руками на небольшие кусочки.
Для приготовления заправки смешайте в небольшой миске оливковое масло, мед, горчицу и сок половины лимона. Посолите и поперчите по вкусу. Мед лучше брать жидкий.
В большой салатнице или на большой тарелке выложите слоями салатные листья, картофель, тунец, помидор и яйцо. Полейте все заправкой сверху и аккуратно перемешайте.
Салат готов! Подавайте его сразу или дайте ему настояться в холодильнике перед подачей.
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