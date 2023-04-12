На святковий стіл. Рецепт салату з тунцем та медовою заправкою
Це дуже смачний салат, пікантність якому надає оригінальна заправка.
Салат з тунцем та картоплею доповнюється соусом з меду, гірчиці та лимона. Він підійде як для повсякденного меню, так святкового столу. Адже незабаром Великдень, тож салат прикрасить ваше меню.
Салат легко і швидко готується, а його заправка надає йому особливого аромату і пікантності. Фокус розкаже, як його приготувати.
Салат з тунцем та медовою заправкою
Інгредієнти:
- 180 г консервованого тунця;
- салатне листя;
- дві картоплини;
- один помідор;
- одне яйце;
- половина лимона;
- 1 столова ложка зернистої гірчиці;
- 1,5 чайної ложки меду;
- 3 столові ложки оливкової олії;
- сіль, перець до свого смаку.
Відваріть картоплю в мундирі, а яйце круто. Наріжте картопля кубиками, а яйце скибочками.
Відкрийте банку з тунцем і злийте рідину. Розімніть рибу вилкою на великі шматочки.
Помийте помідор і наріжте його часточками. Помийте салатне листя і порвіть його руками на невеликі шматочки.
Для приготування заправки змішайте у невеликій мисці оливкову олію, мед, гірчицю та сік половини лимона. Посоліть і поперчіть до смаку. Мед краще брати рідкий.
У великій салатниці або на великій тарілці викладіть шарами салатне листя, картоплю, тунець, помідор і яйце. Полийте все заправкою зверху та обережно перемішайте.
Салат готовий! Подавайте його одразу або дайте йому настоятися у холодильнику перед подачею.
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