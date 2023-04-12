На святковий стіл. Рецепт салату з тунцем та медовою заправкою

Це дуже смачний салат, пікантність якому надає оригінальна заправка.

Related video

Салат з тунцем та картоплею доповнюється соусом з меду, гірчиці та лимона. Він підійде як для повсякденного меню, так святкового столу. Адже незабаром Великдень, тож салат прикрасить ваше меню.

Салат легко і швидко готується, а його заправка надає йому особливого аромату і пікантності. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат з тунцем та медовою заправкою

Інгредієнти:

180 г консервованого тунця;

салатне листя;

дві картоплини;

один помідор;

одне яйце;

половина лимона;

1 столова ложка зернистої гірчиці;

1,5 чайної ложки меду;

3 столові ложки оливкової олії;

сіль, перець до свого смаку.

Відваріть картоплю в мундирі, а яйце круто. Наріжте картопля кубиками, а яйце скибочками.

Відкрийте банку з тунцем і злийте рідину. Розімніть рибу вилкою на великі шматочки.

Помийте помідор і наріжте його часточками. Помийте салатне листя і порвіть його руками на невеликі шматочки.

Для приготування заправки змішайте у невеликій мисці оливкову олію, мед, гірчицю та сік половини лимона. Посоліть і поперчіть до смаку. Мед краще брати рідкий.

У великій салатниці або на великій тарілці викладіть шарами салатне листя, картоплю, тунець, помідор і яйце. Полийте все заправкою зверху та обережно перемішайте.

Салат готовий! Подавайте його одразу або дайте йому настоятися у холодильнику перед подачею.

Також ви можете приготувати смачний салат "Принц" з м'ясом та горіхами.