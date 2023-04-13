Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Сытное блюдо итальянской кухни. Рецепт тосканского супа с фаршем

тосканский суп, суп, рецепт супа, суп с мясом, вкусный суп
Фото: Скриншот | Тосканский суп

Этот суп точно порадует любителей мяса и специй.

Related video

Тосканский суп с фаршем — это итальянское блюдо, которое просто приготовить и которое точно заставит вас почувствовать вкус Тосканы. Особый аромат ему придает твердый сыр. Суп готовится из свиного фарша, картофеля, лука, чеснока, сливок, твердого сыра и паприки. Суп получается густым, насыщенным и аппетитным. Это отличный вариант для обеда или ужина. Фокус расскажет, как его приготовить.

Тосканский суп с фаршем

Ингредиенты:

  • 300 г свиного фарша;
  • 4 картофелины;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 200 мл сливок 20%;
  • 100 г твердого сыра;
  • 1 ч. л. паприки;
  • соль, перец по вкусу;
  • зелень для украшения;
  • 1 л воды или куриного бульона.

Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

Добавьте фарш и разомните его лопаткой. Жарьте, помешивая, до готовности мяса.

Переложите мясо в кастрюлю и залейте водой или бульоном. Доведите до кипения.

Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Добавьте его в суп и варите до мягкости картофеля.

Влейте сливки и посыпьте паприкой. Посолите и поперчите по вкусу. Варите еще 5 минут на медленном огне.

Натрите твердый сыр на терке. Посыпьте им суп перед подачей. Украсьте зеленью по желанию. И наслаждайтесь вкусным и ароматным тосканским супом.

Также вы можете приготовить вкусный суп с фрикадельками.