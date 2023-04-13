Сытное блюдо итальянской кухни. Рецепт тосканского супа с фаршем
Этот суп точно порадует любителей мяса и специй.
Тосканский суп с фаршем — это итальянское блюдо, которое просто приготовить и которое точно заставит вас почувствовать вкус Тосканы. Особый аромат ему придает твердый сыр. Суп готовится из свиного фарша, картофеля, лука, чеснока, сливок, твердого сыра и паприки. Суп получается густым, насыщенным и аппетитным. Это отличный вариант для обеда или ужина. Фокус расскажет, как его приготовить.
Тосканский суп с фаршем
Ингредиенты:
- 300 г свиного фарша;
- 4 картофелины;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 200 мл сливок 20%;
- 100 г твердого сыра;
- 1 ч. л. паприки;
- соль, перец по вкусу;
- зелень для украшения;
- 1 л воды или куриного бульона.
Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
Добавьте фарш и разомните его лопаткой. Жарьте, помешивая, до готовности мяса.
Переложите мясо в кастрюлю и залейте водой или бульоном. Доведите до кипения.
Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Добавьте его в суп и варите до мягкости картофеля.
Влейте сливки и посыпьте паприкой. Посолите и поперчите по вкусу. Варите еще 5 минут на медленном огне.
Натрите твердый сыр на терке. Посыпьте им суп перед подачей. Украсьте зеленью по желанию. И наслаждайтесь вкусным и ароматным тосканским супом.
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