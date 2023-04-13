Сытное блюдо итальянской кухни. Рецепт тосканского супа с фаршем

Этот суп точно порадует любителей мяса и специй.

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Тосканский суп с фаршем — это итальянское блюдо, которое просто приготовить и которое точно заставит вас почувствовать вкус Тосканы. Особый аромат ему придает твердый сыр. Суп готовится из свиного фарша, картофеля, лука, чеснока, сливок, твердого сыра и паприки. Суп получается густым, насыщенным и аппетитным. Это отличный вариант для обеда или ужина. Фокус расскажет, как его приготовить.

Тосканский суп с фаршем

Ингредиенты:

300 г свиного фарша;

4 картофелины;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

200 мл сливок 20%;

100 г твердого сыра;

1 ч. л. паприки;

соль, перец по вкусу;

зелень для украшения;

1 л воды или куриного бульона.

Нарежьте лук и чеснок мелкими кубиками. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

Добавьте фарш и разомните его лопаткой. Жарьте, помешивая, до готовности мяса.

Переложите мясо в кастрюлю и залейте водой или бульоном. Доведите до кипения.

Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Добавьте его в суп и варите до мягкости картофеля.

Влейте сливки и посыпьте паприкой. Посолите и поперчите по вкусу. Варите еще 5 минут на медленном огне.

Натрите твердый сыр на терке. Посыпьте им суп перед подачей. Украсьте зеленью по желанию. И наслаждайтесь вкусным и ароматным тосканским супом.

Также вы можете приготовить вкусный суп с фрикадельками.