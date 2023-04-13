Ситна страва італійської кухні. Рецепт тосканського супу з фаршем

Цей суп точно порадує любителів м'яса та спецій.

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Тосканський суп з фаршем — це італійська страва, яку просто приготувати і яка точно змусить вас відчути смак Тоскани. Особливий аромат йому надає твердий сир та спеції. Суп готується зі свинячого фаршу, картоплі, цибулі, часнику, вершків, твердого сиру та паприки. Суп виходить густим, насиченим та апетитним. Це чудовий варіант для обіду чи вечері. Фокус розкаже, як його приготувати.

Тосканський суп із фаршем

Інгредієнти:

300 г свинячого фаршу;

4 картоплини;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

200 мл вершків 20%;

100 г твердого сиру;

1 ч. л. паприки;

сіль, перець до свого смаку;

зелень для оздоблення;

1 л води або курячого бульйону.

Наріжте цибулю та часник дрібними кубиками. Обсмажте їх на сковороді з олією до золотистого кольору.

Додайте фарш і розімніть його лопаткою. Смажте, помішуючи, до готовності м'яса.

Перекладіть м'ясо в каструлю і залийте водою чи бульйоном. Доведіть до кипіння.

Очистить картоплю і наріжте кубиками. Додайте його в суп і варіть до м'якості картоплі.

Влийте вершки та посипте паприкою. Посоліть і поперчіть до смаку. Варіть ще 5 хвилин на невеличкому вогні.

Натріть твердий сир на тертці. Посипте їм суп перед подачею. Прикрасьте зеленню за бажанням. І насолоджуйтесь смачним та ароматним тосканським супом.

Також ви можете приготувати смачний суп із фрикадельками.