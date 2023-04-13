Праздничное блюдо. Рецепт рулета из курицы с грибами

Это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить на праздник или на обед.

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Скоро закончится Великий пост, так что мясные блюда снова актуальны. Вкусный куриный рулет готовится из элементарного набора продуктов и отлично подходит для праздничного стола. А еще это неплохая альтернатива колбасе для бутербродов.

Ведь вы сами можете регулировать количество специй и количество начинки, чтобы сделать рулет вкуснее. Фокус расскажет, как его приготовить.

Рулет из курицы с грибами

Ингредиенты:

одна куриная грудка

300 г шампиньонов

1 луковица

100 г сыра

2 ст. л. майонеза

соль, перец, зелень по вкусу

растительное масло для жарки

Куриную грудку отбейте молотком с двух сторон, посолите и поперчите. Орудуйте молотком не слишком усердно – куриное мясо очень нежное.

Шампиньоны и лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета, посолите по вкусу.

Сыр натрите на крупной терке.

Выложите равномерно на куриное филе грибы, посыпьте сыром и зеленью. Сверните филе в рулет и зафиксируйте зубочистками или нитками.

Смажьте рулет майонезом, или оливковым маслом, выложите на противень, застеленный пергаментом. И запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около 40 минут.

Готовый рулет выньте из духовки, дайте немного остыть и нарежьте порционными кусочками. Подавайте рулет горячим или холодным с любым гарниром или салатом.

К рулету из курицы с грибами можно подать разные гарниры, в зависимости от вашего вкуса и предпочтений. Отлично подойдет рис с овощами, спагетти, салат из свежих овощей, или картофельное пюре, которое хорошо сочетается с сочным мясом и грибным соусом. Как его приготовить, Фокус уже ранее рассказывал.