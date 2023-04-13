Святкова страва. Рецепт рулету з курки з грибами

Це смачна та ситна страва, яку можна приготувати на свято або на обід.

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Незабаром закінчиться Великий піст, тому м'ясні страви знову актуальні. Смачний курячий рулет готується з елементарного набору продуктів та відмінно підходить для святкового столу. А ще це непогана альтернатива ковбасі для бутербродів.

Адже ви самі можете регулювати кількість спецій та кількість начинки, щоб зробити рулет смачнішим. Фокус розкаже, як його приготувати.

Рулет із курки з грибами

Інгредієнти:

одна куряча грудка

300 г печериць

1 цибулина

100 г сиру

2 ст. л. майонезу

сіль, перець, зелень до свого смаку

олія для смаження

Курячі грудки відбийте молотком з двох сторін, посоліть і поперчіть. Орудуйте молотком не надто ретельно – куряче м'ясо дуже ніжне.

Печериці та цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на сковороді до золотистого кольору, посоліть до смаку.

Сир натріть на великій тертці.

Викладіть рівномірно на куряче філе гриби, посипте сиром та зеленню. Поверніть філе в рулет і зафіксуйте зубочистками або нитками.

Змастіть рулет майонезом, або оливковою олією, викладіть на лист, застелений пергаментом. І запікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів близько 40 хвилин.

Готовий рулет вийміть із духовки, дайте трохи охолонути та наріжте порційними шматочками. Подавайте рулет гарячим чи холодним з будь-яким гарніром, чи салатом.

До рулету з курки з грибами можна подати різні гарніри, залежно від вашого смаку та уподобань. Відмінно підійде рис з овочами, спагеті, салат зі свіжих овочів, або картопляне пюре, яке добре поєднується із соковитим м'ясом та грибним соусом. Як його приготувати, Фокус раніше розповідав.