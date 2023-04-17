Вкусное сезонное блюдо. Рецепт зеленого борща

Зеленый борщ готовят, как ясно из названия, из зелени, даже из молодой крапивы. Это вкусное и диетическое блюдо.

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Зеленый борщ — это вкусный и полезный суп, который готовится из щавеля, шпината, зеленого лука и других свежих трав. Он идеально подходит для весеннего и летнего меню, когда на рынках появляется много зелени. Зеленый борщ можно варить на мясном или овощном бульоне, добавлять картофель, рис или яйца. Традиционно его едят со сметаной и ломтиками вкрутую отваренных яиц. И это очень актуально, так как после Пасхи остается много крашанок. Фокус расскажет, как приготовить это вкусный суп.

Зеленый борщ

600 г мяса (на ваш выбор — свинина, говядина, курица или индейка);

3 литра воды;

400 г картофеля;

1 морковь;

200 г щавеля;

250 г шпината;

250 г зеленого лука;

200 г петрушки;

50 г кинзы (если любите);

5 яиц;

1 лавровый лист;

соль, перец по вкусу;

сметана для подачи.

Промойте мясо и нарежьте на небольшие кусочки. Положите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. Варите бульон около 1,5 часа, снимая пену по мере необходимости. Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Отварите яйца в отдельной кастрюле вкрутую, это займет около 10 минут. Остудите под холодной водой, почистите и нарежьте на четвертинки или кружочки.

Почистите картофель и морковь, нарежьте на кубики. Добавьте в бульон и варите до мягкости овощей, около 20-30 минут.

Порвите щавель и шпинат руками или порежьте ножом. Нарежьте зеленый лук, петрушку и кинзу. Добавьте все зелень в суп за 5 минут до готовности. Варите еще 3 минуты, затем снимите с огня и дайте настояться под крышкой еще 5 минут.

Разложите яйца по тарелкам, залейте горячим борщом и подавайте со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

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