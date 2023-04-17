Вкусное сезонное блюдо. Рецепт зеленого борща
Зеленый борщ готовят, как ясно из названия, из зелени, даже из молодой крапивы. Это вкусное и диетическое блюдо.
Зеленый борщ — это вкусный и полезный суп, который готовится из щавеля, шпината, зеленого лука и других свежих трав. Он идеально подходит для весеннего и летнего меню, когда на рынках появляется много зелени. Зеленый борщ можно варить на мясном или овощном бульоне, добавлять картофель, рис или яйца. Традиционно его едят со сметаной и ломтиками вкрутую отваренных яиц. И это очень актуально, так как после Пасхи остается много крашанок. Фокус расскажет, как приготовить это вкусный суп.
Зеленый борщ
- 600 г мяса (на ваш выбор — свинина, говядина, курица или индейка);
- 3 литра воды;
- 400 г картофеля;
- 1 морковь;
- 200 г щавеля;
- 250 г шпината;
- 250 г зеленого лука;
- 200 г петрушки;
- 50 г кинзы (если любите);
- 5 яиц;
- 1 лавровый лист;
- соль, перец по вкусу;
- сметана для подачи.
Промойте мясо и нарежьте на небольшие кусочки. Положите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. Варите бульон около 1,5 часа, снимая пену по мере необходимости. Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу.
Отварите яйца в отдельной кастрюле вкрутую, это займет около 10 минут. Остудите под холодной водой, почистите и нарежьте на четвертинки или кружочки.
Почистите картофель и морковь, нарежьте на кубики. Добавьте в бульон и варите до мягкости овощей, около 20-30 минут.
Порвите щавель и шпинат руками или порежьте ножом. Нарежьте зеленый лук, петрушку и кинзу. Добавьте все зелень в суп за 5 минут до готовности. Варите еще 3 минуты, затем снимите с огня и дайте настояться под крышкой еще 5 минут.
Разложите яйца по тарелкам, залейте горячим борщом и подавайте со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!
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