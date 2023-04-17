Смачна сезонна страва. Рецепт зеленого борщу

Зелений борщ готують, як ясно з назви, із зелені, навіть із молодої кропиви. Це смачна та дієтична страва.

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Зелений борщ – це смачний та корисний суп, який готується із щавлю, шпинату, зеленої цибулі та інших свіжих трав. Він ідеально підходить для весняного та літнього меню, коли на ринках з'являється багато зелені. Зелений борщ можна варити на м'ясному чи овочевому бульйоні, додавати картоплю, рис чи яйця. Традиційно його їдять зі сметаною та скибочками відварених яєць. І це дуже актуально, тому що після Великодня залишається багато крашанок. Фокус розповість, як приготувати смачний суп.

Зелений борщ

600 г м'яса (на ваш вибір — свинина, яловичина, курка або індичка);

3 літри води;

400 г картоплі;

1 морква;

200 г щавлю;

250 г шпинату;

250 г зеленої цибулі;

200 г петрушки;

50 г кінзи (якщо любите);

5 яєць;

1 лавровий лист;

сіль, перець до свого смаку;

сметана для подачі.

Промийте м'ясо та наріжте на невеликі шматочки. Покладіть у каструлю, залийте водою та поставте на середній вогонь. Варіть бульйон близько 1,5 години, знімаючи піну за необхідності. Додайте лавровий лист, сіль та перець до свого смаку.

Відваріть яйця в окремій каструлі вкруту, це займе близько 10 хвилин. Остудіть під холодною водою, почистьте і наріжте на четвертинки або кружечки.

Почистьте картоплю та моркву, наріжте на кубики. Додайте в бульйон і варіть до м'якості овочів близько 20-30 хвилин.

Порвіть щавель та шпинат руками або поріжте ножем. Наріжте зелену цибулю, петрушку та кінзу. Додайте вся зелень у суп за 5 хвилин до готовності. Варіть ще 3 хвилини, потім зніміть з вогню і настоятися під кришкою ще 5 хвилин.

Розкладіть яйця по тарілках, залийте гарячим борщем і подавайте зі сметаною та свіжою зеленню. Смачного!

Також можна приготувати білий борщ – оригінальний суп з Польщі.