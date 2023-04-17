Оригинальное блюдо к ужину. Рецепт мясного рулета с крутыми яйцами

Это простое и вкусное блюдо, которое готовится в духовке и выглядит очень аппетитно в разрезе.

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После Пасхи остается много невостребованных отваренных вкрутую яиц, которые вполне можно использовать для разнообразных блюд. Одно из них – это мясной рулет, который готовится из фарша и запекается в духовке. Это очень вкусное и оригинальное блюдо, которое подойдет для праздничного стола или для повседневного обеда.

Лучше всего использовать фарш из свинины и говядины. А также можете добавлять разные специи и приправы по своему вкусу. Фокус расскажет, как его приготовить.

Мясной рулет с яйцами

Ингредиенты:

400 г мясного фарша;

4 яйца (три для начинки, одно – для фарша);

1 луковица;

соль, перец и другие специи по вкусу;

2 ст. ложки панировочных сухарей;

1 ст. ложка крахмала.

Отварите три яйца вкрутую и очистите их от скорлупы. Лук очистите и очень мелко нарежьте. Смешайте 400 грамм мясного фарша с нарезанным луком, одним сырым яйцом, солью и специями по вкусу. Хорошо перемешайте и отбейте фарш о дно чаши.

Расстелите фольгу на столе и выложите на нее фарш пластом толщиной примерно 1 см.

Положите сверху отварные яйца в ряд и немного присыпьте их крахмалом для лучшего сцепления с фаршем.

С помощью фольги заверните фарш в рулет, чтобы яйца оказались в середине. Обваляйте рулет в панировочных сухарях и плотно оберните фольгой.

Запекайте рулет в духовке при 180 градусах на протяжении 40-50 минут.

Дайте рулету немного остыть, затем разверните его и нарежьте кружками.

Также вы можете приготовить вкусный запеченный окорок на праздничный стол.