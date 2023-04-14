Пасха 2023. Рецепт идеального запеченного окорока на праздничный стол

Запеченный свиной окорок – идеально подходит для праздничного стола на Пасху, когда заканчивается Великий Пост.

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Существует много способов приготовить вкусный запеченный свиной окорок в духовке. И еще больше причин его приготовить. Пасхальное воскресение отлично подойдет для такого угощения. Фокус расскажет, как запечь свиной окорок в духовке и какие специи использовать.

Запеченный свиной окорок

свиной окорок — 1,2 килограмма

копченая паприка — 2 чайные ложки

молотая зира — 2 чайные ложки

сухой чеснок — 1 чайная ложка

соль — 3/4 чайной ложки

растительное масло, сметана, майонез

Вымойте и обсушите свиной окорок. Ножом сделайте глубокие надрезы.

Натрите мясо солью и внутри надрезов тоже. Можете использовать также острую ароматную аджику. Если любите – нашпигуйте окорок морковью и чесноком.

В мисочке смешайте сметану, майонез, горчицу, паприку, молотую зиру. Обмажьте этой смесью окорок. Накройте пищевой пленкой. Оставьте мариноваться окорок на несколько часов. На это уйдет три часа при комнатной температуре и еще два часа в холодильнике.

Переложите мясо в форму для запекания, залейте оставшимся маринадом и накройте фольгой.

Запекайте свиной окорок в разогретой до 200 градусов духовке 1 час 15 минут. За 10 минут до окончания можно раскрыть фольгу, чтобы мясо подрумянилось, в это время полейте мясо выделившимся соком.

Выньте готовый окорок из духовки и дайте ему отдохнуть 10-15 минут под фольгой.

Нарежьте мясо на порционные куски и подавайте с любым гарниром или соусом.

Также вы можете приготовить на пасхальный стол вкуснейшую буженину по-польски. А в качестве гарнира приготовить картофельную запеканку с грибами и сметаной.