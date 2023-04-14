Великдень 2023. Рецепт ідеального запеченого окісту на святковий стіл

Запечений окіст — ідеально підходить для святкового столу на Великдень, коли закінчується Великий Піст.

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Існує багато способів приготувати смачний запечений свинячий окіст у духовці. І ще більше причин приготувати його. Великоднє воскресіння чудово підійде для такого частування. Фокус розповість, як запекти свинячий окіст у духовці і які спеції використовувати.

Запечений свинячий окіст

свинячий окіст — 1,2 кілограма

копчена паприка — 2 чайні ложки

мелена зіра — 2 чайні ложки

сухий часник — 1 чайна ложка

сіль — 3/4 чайної ложки

олія, сметана, майонез

Вимийте та обсушіть свинячий окіст. Ножем зробіть глибокі надрізи.

Натріть м'ясо сіллю і всередині надрізів також. Можете використовувати також гостру ароматну аджику. Якщо любите — нашпигуйте окіст морквою та часником.

У мисці змішайте сметану, майонез, гірчицю, паприку, мелену зіру. Обмажте цією сумішшю окіст. Накрийте харчовою плівкою. Залишіть маринуватися окіст на кілька годин. На це піде три години за кімнатної температури і ще дві години в холодильнику.

Перекладіть м'ясо у форму для запікання, залийте маринадом, що залишився, і накрийте фольгою.

Запікайте свинячий окіст у розігрітій до 200 градусів духовці 1 годину 15 хвилин. За 10 хвилин до закінчення, можна розкрити фольгу, щоб м'ясо підрум'янилося, в цей час полийте м'ясо соком, що виділився.

Вийміть готовий окіст із духовки і дайте йому відпочити 10-15 хвилин під фольгою.

Наріжте м'ясо на порційні шматки та подавайте з будь-яким гарніром чи соусом.

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