Великдень 2023. Рецепт ідеального запеченого окісту на святковий стіл
Запечений окіст — ідеально підходить для святкового столу на Великдень, коли закінчується Великий Піст.
Існує багато способів приготувати смачний запечений свинячий окіст у духовці. І ще більше причин приготувати його. Великоднє воскресіння чудово підійде для такого частування. Фокус розповість, як запекти свинячий окіст у духовці і які спеції використовувати.
Запечений свинячий окіст
- свинячий окіст — 1,2 кілограма
- копчена паприка — 2 чайні ложки
- мелена зіра — 2 чайні ложки
- сухий часник — 1 чайна ложка
- сіль — 3/4 чайної ложки
- олія, сметана, майонез
Вимийте та обсушіть свинячий окіст. Ножем зробіть глибокі надрізи.
Натріть м'ясо сіллю і всередині надрізів також. Можете використовувати також гостру ароматну аджику. Якщо любите — нашпигуйте окіст морквою та часником.
У мисці змішайте сметану, майонез, гірчицю, паприку, мелену зіру. Обмажте цією сумішшю окіст. Накрийте харчовою плівкою. Залишіть маринуватися окіст на кілька годин. На це піде три години за кімнатної температури і ще дві години в холодильнику.
Перекладіть м'ясо у форму для запікання, залийте маринадом, що залишився, і накрийте фольгою.
Запікайте свинячий окіст у розігрітій до 200 градусів духовці 1 годину 15 хвилин. За 10 хвилин до закінчення, можна розкрити фольгу, щоб м'ясо підрум'янилося, в цей час полийте м'ясо соком, що виділився.
Вийміть готовий окіст із духовки і дайте йому відпочити 10-15 хвилин під фольгою.
Наріжте м'ясо на порційні шматки та подавайте з будь-яким гарніром чи соусом.
Також ви можете приготувати на великодній стіл смачну буженину польською. А як гарнір приготувати картопляну запіканку з грибами та сметаною.