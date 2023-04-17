Оригінальна страва на вечерю. Рецепт рулету з яйцями

Це проста і смачна страва, яка готується в духовці та виглядає дуже апетитно у розрізі.

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Після Великодня залишається багато відварених яєць, які можна використовувати для різноманітних страв. Одне з них – це м'ясний рулет, який готується з фаршу і запікається в духовці. Це дуже смачна та оригінальна страва, яка підійде для святкового столу або для повсякденного обіду.

Найкраще використовувати фарш зі свинини та яловичини. А також можете додавати різні спеції та приправи на свій смак. Фокус розкаже, як його приготувати.

М'ясний рулет із яйцями

Інгредієнти:

400 г м'ясного фаршу;

4 яйця (три для начинки, одне – для фаршу);

1 цибулина;

сіль, перець та інші спеції до свого смаку;

2 ст. ложки панірувальних сухарів;

1 ст. ложка крохмалю.

Відваріть три яйця та очистить їх від шкаралупи. Цибулю очистить і дуже дрібно наріжте. Змішайте 400 грамів м'ясного фаршу з нарізаною цибулею, одним сирим яйцем, сіллю та спеціями до смаку. Добре перемішайте і відбийте фарш на дно чаші.

Розстеліть фольгу на столі та викладіть на неї фарш пластом завтовшки приблизно 1 см.

Покладіть зверху відварені яйця в ряд і трохи присипте крохмалем для кращого зчеплення з фаршем.

За допомогою фольги загорніть фарш у рулет, щоб яйця опинилися в середині. Обваляйте рулет у панірувальних сухарях і щільно оберніть фольгою.

Запікайте рулет у духовці при 180 градусах протягом 40-50 хвилин.

Дайте рулету трохи охолонути, потім розгорніть його і наріжте кружальцями.

Також ви можете приготувати смачний запечений окіст на святковий стіл.