Оригінальна страва на вечерю. Рецепт рулету з яйцями
Це проста і смачна страва, яка готується в духовці та виглядає дуже апетитно у розрізі.
Після Великодня залишається багато відварених яєць, які можна використовувати для різноманітних страв. Одне з них – це м'ясний рулет, який готується з фаршу і запікається в духовці. Це дуже смачна та оригінальна страва, яка підійде для святкового столу або для повсякденного обіду.
Найкраще використовувати фарш зі свинини та яловичини. А також можете додавати різні спеції та приправи на свій смак. Фокус розкаже, як його приготувати.
М'ясний рулет із яйцями
Інгредієнти:
- 400 г м'ясного фаршу;
- 4 яйця (три для начинки, одне – для фаршу);
- 1 цибулина;
- сіль, перець та інші спеції до свого смаку;
- 2 ст. ложки панірувальних сухарів;
- 1 ст. ложка крохмалю.
Відваріть три яйця та очистить їх від шкаралупи. Цибулю очистить і дуже дрібно наріжте. Змішайте 400 грамів м'ясного фаршу з нарізаною цибулею, одним сирим яйцем, сіллю та спеціями до смаку. Добре перемішайте і відбийте фарш на дно чаші.
Розстеліть фольгу на столі та викладіть на неї фарш пластом завтовшки приблизно 1 см.
Покладіть зверху відварені яйця в ряд і трохи присипте крохмалем для кращого зчеплення з фаршем.
За допомогою фольги загорніть фарш у рулет, щоб яйця опинилися в середині. Обваляйте рулет у панірувальних сухарях і щільно оберніть фольгою.
Запікайте рулет у духовці при 180 градусах протягом 40-50 хвилин.
Дайте рулету трохи охолонути, потім розгорніть його і наріжте кружальцями.
Також ви можете приготувати смачний запечений окіст на святковий стіл.