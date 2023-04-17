Чудесный десерт. Рецепт торта "Орео" с шоколадным бисквитом

Многие любят печенье "Орео", то можно приготовить и торт с подобным вкусом.

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Если вы любите печенье "Орео", то этот торт для вас. Он состоит из нежного шоколадного бисквита, воздушного крема с кусочками печенья и аппетитной шоколадной глазури. Этот торт несложно приготовить, но он получается очень вкусным и красивым. Вы можете удивить своих близких и гостей этим замечательным десертом, который подойдет для любого случая. Фокус расскажет, как его приготовить.

Торт "Орео"

Ингредиенты:

250 г муки;

100 г какао-порошка;

60 г масла сливочного;

60 мл масла растительного;

два яйца;

200 г сахара;

150 мл молока;

2 ч.л. разрыхлителя;

400 мл сливок;

100 г сахарной пудры;

200 г сыра творожного;

12 шт печенья "Орео".

В большой миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и щепотку соли.

В другой миске взбейте яйца с сахаром до пышности и светлого цвета.

Добавьте растительное и сливочное масло, перемешайте.

Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к яичной смеси, перемешивая до однородности.

Выложите тесто в форму для выпечки диаметром 20 см, застеленную бумагой или смазанную маслом.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.

Остудите бисквит на решетке и разрежьте его на две части.

В кастрюле на слабом огне растопите белый шоколад, постоянно помешивая.

Добавьте вареную сгущенку и перемешайте до гладкости.

Снимите кастрюлю с огня и остудите немного.

Взбейте сливки со сливочным маслом до устойчивых пиков.

Добавьте творожный сыр и взбивайте еще немного до однородности.

Разломайте печенье Орео на кусочки и добавьте к крему, перемешайте лопаткой.

Положите один корж на блюдо и промажьте его половиной шоколадной глазури.

Сверху выложите половину крема с печеньем и разровняйте его по поверхности и краям коржа.

Накройте вторым коржом и повторите процедуру со второй половиной глазури и крема.

Украсьте торт по желанию целыми или половинками печенья "Орео".

Поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он пропитался.

Также вы можете приготовить быстрый торт медовик. Который получится очень вкусным и с медовым ароматом.