Чудесный десерт. Рецепт торта "Орео" с шоколадным бисквитом
Многие любят печенье "Орео", то можно приготовить и торт с подобным вкусом.
Если вы любите печенье "Орео", то этот торт для вас. Он состоит из нежного шоколадного бисквита, воздушного крема с кусочками печенья и аппетитной шоколадной глазури. Этот торт несложно приготовить, но он получается очень вкусным и красивым. Вы можете удивить своих близких и гостей этим замечательным десертом, который подойдет для любого случая. Фокус расскажет, как его приготовить.
Торт "Орео"
Ингредиенты:
250 г муки;
100 г какао-порошка;
60 г масла сливочного;
60 мл масла растительного;
два яйца;
200 г сахара;
150 мл молока;
2 ч.л. разрыхлителя;
400 мл сливок;
100 г сахарной пудры;
200 г сыра творожного;
12 шт печенья "Орео".
В большой миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и щепотку соли.
В другой миске взбейте яйца с сахаром до пышности и светлого цвета.
Добавьте растительное и сливочное масло, перемешайте.
Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к яичной смеси, перемешивая до однородности.
Выложите тесто в форму для выпечки диаметром 20 см, застеленную бумагой или смазанную маслом.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.
Остудите бисквит на решетке и разрежьте его на две части.
В кастрюле на слабом огне растопите белый шоколад, постоянно помешивая.
Добавьте вареную сгущенку и перемешайте до гладкости.
Снимите кастрюлю с огня и остудите немного.
Взбейте сливки со сливочным маслом до устойчивых пиков.
Добавьте творожный сыр и взбивайте еще немного до однородности.
Разломайте печенье Орео на кусочки и добавьте к крему, перемешайте лопаткой.
Положите один корж на блюдо и промажьте его половиной шоколадной глазури.
Сверху выложите половину крема с печеньем и разровняйте его по поверхности и краям коржа.
Накройте вторым коржом и повторите процедуру со второй половиной глазури и крема.
Украсьте торт по желанию целыми или половинками печенья "Орео".
Поставьте торт в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы он пропитался.
Также вы можете приготовить быстрый торт медовик. Который получится очень вкусным и с медовым ароматом.