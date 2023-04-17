Чудовий десерт. Рецепт торта "Орео" з шоколадним бісквітом

Багато хто любить печиво "Орео", то можна приготувати і торт із подібним смаком.

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Якщо ви любите печиво "Орео", то цей торт для вас. Він складається з ніжного шоколадного бісквіта, крему зі шматочками печива та апетитної шоколадної глазурі. Цей торт нескладно приготувати, але він виходить дуже смачним та красивим. Ви можете здивувати своїх близьких та гостей цим чудовим десертом, що підійде для будь-якого випадку. Фокус розкаже, як його приготувати.

Торт "Орео"

Інгредієнти:

250 г борошна;

100 г какао-порошку;

60 г масла вершкового;

60 мл олії рослинної;

два яйця;

200 г цукру;

150 мл молока;

2 ч. л. розпушувача;

400 мл вершків;

100 г цукрової пудри;

200 г вершкового сиру;

12 шт печива "Орео".

У великій мисці змішайте борошно, какао, розпушувач і дрібку солі. В іншій мисці збийте яйця з цукром до пишності та світлого кольору. Додайте рослинну олію та вершкове масло, перемішайте.

Поступово додайте сухі інгредієнти до яєчної суміші, перемішуючи до однорідності.

Викладіть тісто у форму для випічки діаметром 20 см, застелену папером або змащену олією. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин або доти, доки зубочистка, вставлена в центр, не вийде чистою.

Остудіть бісквіт на решітці та розріжте його на дві частини.

У каструлі на слабкому вогні розтопіть білий шоколад, постійно помішуючи. Додайте варене згущене молоко і перемішайте. Зніміть каструлю з вогню і трохи остудіть.

Збийте вершки із вершковим маслом до стійких піків. Додайте вершковий сир і збивайте ще трохи до однорідності.

Розламайте печиво "Орео" на шматочки та додайте до крему, перемішайте лопаткою. Покладіть один корж на блюдо і промажте його половиною шоколадної глазурі.

Зверху викладіть половину крему з печивом і розрівняйте його по поверхні та краях коржа.

Накрийте другим коржем і повторіть процедуру з другою половиною глазурі та крему.

Прикрасьте торт за бажанням цілими або половинками печива "Орео". Поставте торт в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб він просочився.

Також ви можете приготувати швидкий торт медовик. Який вийде дуже смачним та з медовим ароматом.