Яйца-мухоморы: вкусно, забавно и экономно

После пасхальных праздников остались вареные яйца, которые никто не съел? Не беда! Вот вам рецепт отличной закуски, которая не даст яйцам пропасть.

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Яйца-мухоморы — это забавная и оригинальная закуска, которая порадует как детей, так и взрослых. Она очень проста в приготовлении и не требует особых навыков. Все, что вам нужно, это куриные яйца, помидоры, майонез и зелень. Из этих продуктов вы сможете сделать милые мухоморчики, которые будут выглядеть как настоящие. Фокус обещает, что такая закуска поднимет настроение и аппетит.

Яйца-мухоморы

Ингредиенты:

6 куриных яиц

6 красных помидоров среднего размера

3 ст. л. майонеза

зелень для украшения (укроп, петрушка, кинза)

соль и перец по вкусу

Возьмите вареные яйца или сварите, если не осталось после Пасхи, и остудите под холодной водой сняв скорлупу.

Разрежьте яйца пополам и выньте желтки. Переложите желтки в миску и разомните их вилкой. Добавьте майонез, соль и перец и хорошо перемешай. Получится густая масса — это фарш для ножек мухоморов.

Наполните белки этим своеобразным фаршем, выложите их на большое блюдо или поднос и поставьте в холодильник на 15-20 минут, чтобы они застыли.

Тем временем займись помидорами. Помойте и вырежьте из них верхушки — это будут шляпки мухоморов. Выньте из них семечки и мякоть ложкой или ножом, чтобы осталась только кожица.

С помощью кондитерского шприца или маленькой ложки нанесите на шляпки помидоров белые точки из майонеза. Это можно сделать и просто капая майонез с кончика ножа или вилки.

Достаньте яйца из холодильника и аккуратно прикрепите к ним шляпки помидоров, слегка прижимая их. Украсьте мухоморчики зеленью — это будут травинки на лесной поляне.

Подавайте закуску холодной или комнатной температуры. Приятного аппетита!

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