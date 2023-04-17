Яйця-мухомори: смачно, весело та заощадливо

Після Великодніх свят залишилися варені яйця, які ніхто не з'їв? Не біда! Ось вам рецепт чудової закуски, яка не дасть яйцям пропасти.

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Яйця-мухомори — це кумедна й оригінальна закуска, яка порадує як дітей, так і дорослих. Вона дуже проста в приготуванні та не вимагає особливих навичок. Усе, що вам потрібно, це курячі яйця, помідори, майонез і зелень. Із цих продуктів ви зможете зробити милі мухоморчики, які видаватимуться справжніми. Фокус обіцяє, що така закуска підніме настрій і апетит.

Яйця-мухомори

Інгредієнти:

6 курячих яєць

6 червоних помідорів середнього розміру

3 ст. л. майонезу

зелень для прикрашання (кріп, петрушка, кінза)

сіль і перець до смаку

Візьміть варені яйця або зваріть, якщо не залишилося після Великодня, та остудіть під холодною водою, знявши шкаралупу.

Розріжте яйця навпіл і вийміть жовтки. Перекладіть жовтки в миску та розімніть їх виделкою. Додайте майонез, сіль та перець і добре перемішайте. Вийде густа маса — це фарш для ніжок мухоморів.

Наповнить білки цим своєрідним фаршем, викладіть їх на тацю та поставте в холодильник на 15-20 хвилин, щоб вони застигли.

Тим часом займіться помідорами. Помийте й виріжте з них верхівки — це будуть капелюшки мухоморів. Вийміть із них насіння та м'якуш ложкою або ножем, щоб залишилася тільки шкірка.

За допомогою кондитерського шприца або маленької ложки нанесіть на капелюшки помідорів білі крапки з майонезу. Це можна зробити просто капаючи майонез із кінчика ножа чи вилки.

Витягніть яйця з холодильника й акуратно прикріпіть до них капелюшки помідорів, злегка притискаючи їх. Прикрасьте мухоморчики зеленню — це будуть травинки на лісовій галявині.

Подавайте закуску за холодної чи кімнатної температури. Смачного!

А ще ви можете приготувати дуже корисний і смачний зелений борщ.