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Їжа

Яйця-мухомори: смачно, весело та заощадливо

варені яйця, закуска з яєць, рецепт
Фото: Соцмережі | Із варених яєць, що залишилися, можна приготувати відмінну та просту закуску

Після Великодніх свят залишилися варені яйця, які ніхто не з'їв? Не біда! Ось вам рецепт чудової закуски, яка не дасть яйцям пропасти.

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Яйця-мухомори — це кумедна й оригінальна закуска, яка порадує як дітей, так і дорослих. Вона дуже проста в приготуванні та не вимагає особливих навичок. Усе, що вам потрібно, це курячі яйця, помідори, майонез і зелень. Із цих продуктів ви зможете зробити милі мухоморчики, які видаватимуться справжніми. Фокус обіцяє, що така закуска підніме настрій і апетит.

Яйця-мухомори

Інгредієнти:

  • 6 курячих яєць
  • 6 червоних помідорів середнього розміру
  • 3 ст. л. майонезу
  • зелень для прикрашання (кріп, петрушка, кінза)
  • сіль і перець до смаку

Візьміть варені яйця або зваріть, якщо не залишилося після Великодня, та остудіть під холодною водою, знявши шкаралупу.

Розріжте яйця навпіл і вийміть жовтки. Перекладіть жовтки в миску та розімніть їх виделкою. Додайте майонез, сіль та перець і добре перемішайте. Вийде густа маса — це фарш для ніжок мухоморів.

Наповнить білки цим своєрідним фаршем, викладіть їх на тацю та поставте в холодильник на 15-20 хвилин, щоб вони застигли.

Тим часом займіться помідорами. Помийте й виріжте з них верхівки — це будуть капелюшки мухоморів. Вийміть із них насіння та м'якуш ложкою або ножем, щоб залишилася тільки шкірка.

За допомогою кондитерського шприца або маленької ложки нанесіть на капелюшки помідорів білі крапки з майонезу. Це можна зробити просто капаючи майонез із кінчика ножа чи вилки.

Витягніть яйця з холодильника й акуратно прикріпіть до них капелюшки помідорів, злегка притискаючи їх. Прикрасьте мухоморчики зеленню — це будуть травинки на лісовій галявині.

Подавайте закуску за холодної чи кімнатної температури. Смачного!

А ще ви можете приготувати дуже корисний і смачний зелений борщ.