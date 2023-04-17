Нежный куриный суп с фрикадельками, яйцами и горошком: богатство аромата и вкуса

Самое время немного прийти в форму и поесть чего-нибудь легкого, но аппетитного после пасхальных праздников.

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Куриный суп с вермишелью, горошком и фрикадельками с вареными яйцами — это очень аппетитный и ароматный суп, который порадует даже самых привередливых гурманов. Он содержит много полезных ингредиентов, таких как куриное мясо, яйца, овощи и зелень. Куриные фрикадельки делают суп более сытным и интересным, а вермишель или лапша добавляют ему нежности и воздушности. Горошек придает супу свежести и цвета. Такой суп отлично подойдет для обеда или ужина. Фокус расскажет, как приготовить этот чудесный суп без особых хлопот.

Куриный суп с фрикадельками, яйцами и горошком

Ингредиенты:

400 г куриного фарша

300 г куриной грудки (или другой части курицы)

2 яйца

100 г вермишели (или лапши)

100 г замороженного или консервированного горошка

1 морковь

1 луковица

2 ст. л. муки

2 ст. л. растительного масла

соль, перец, петрушка по вкусу

2 л воды

Сварите куриную грудку в кипящей подсоленной воде до готовности (около 20 минут), выньте из бульона и остудите. Нарежьте мясо небольшими кусочками или разберите на волокна.

Сварите яйца вкрутую (около 10 минут после закипания воды), остудите под холодной водой и очистите от скорлупы. Нарежьте яйца кубиками или полукольцами.

В миске смешайте куриный фарш с одним яйцом, солью, перцем и половиной муки. Слепите из фарша маленькие фрикадельки (размером с орех) и обваляйте их в оставшейся муке.

Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на терке или нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем лук и морковь до золотистого цвета, помешивая.

В кастрюлю с бульоном, в котором варилась курица, добавьте вермишель или лапшу и варите по инструкции на упаковке (обычно около 10 минут). Затем добавьте горошек и доведите до кипения.

Аккуратно опустите в суп фрикадельки и дайте им закипеть. Затем добавьте кусочки курицы и яйца. Посолите и поперчите по вкусу. Посыпьте суп измельченной петрушкой.

Подавайте суп горячим с хлебом или гренками. Приятного аппетита!

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