Нежный куриный суп с фрикадельками, яйцами и горошком: богатство аромата и вкуса
Самое время немного прийти в форму и поесть чего-нибудь легкого, но аппетитного после пасхальных праздников.
Куриный суп с вермишелью, горошком и фрикадельками с вареными яйцами — это очень аппетитный и ароматный суп, который порадует даже самых привередливых гурманов. Он содержит много полезных ингредиентов, таких как куриное мясо, яйца, овощи и зелень. Куриные фрикадельки делают суп более сытным и интересным, а вермишель или лапша добавляют ему нежности и воздушности. Горошек придает супу свежести и цвета. Такой суп отлично подойдет для обеда или ужина. Фокус расскажет, как приготовить этот чудесный суп без особых хлопот.
Куриный суп с фрикадельками, яйцами и горошком
Ингредиенты:
- 400 г куриного фарша
- 300 г куриной грудки (или другой части курицы)
- 2 яйца
- 100 г вермишели (или лапши)
- 100 г замороженного или консервированного горошка
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 ст. л. муки
- 2 ст. л. растительного масла
- соль, перец, петрушка по вкусу
- 2 л воды
Сварите куриную грудку в кипящей подсоленной воде до готовности (около 20 минут), выньте из бульона и остудите. Нарежьте мясо небольшими кусочками или разберите на волокна.
Сварите яйца вкрутую (около 10 минут после закипания воды), остудите под холодной водой и очистите от скорлупы. Нарежьте яйца кубиками или полукольцами.
В миске смешайте куриный фарш с одним яйцом, солью, перцем и половиной муки. Слепите из фарша маленькие фрикадельки (размером с орех) и обваляйте их в оставшейся муке.
Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на терке или нарежьте тонкими полукольцами. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем лук и морковь до золотистого цвета, помешивая.
В кастрюлю с бульоном, в котором варилась курица, добавьте вермишель или лапшу и варите по инструкции на упаковке (обычно около 10 минут). Затем добавьте горошек и доведите до кипения.
Аккуратно опустите в суп фрикадельки и дайте им закипеть. Затем добавьте кусочки курицы и яйца. Посолите и поперчите по вкусу. Посыпьте суп измельченной петрушкой.
Подавайте суп горячим с хлебом или гренками. Приятного аппетита!
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